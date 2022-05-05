Enflasyonun ardından asgari ücrete zam gelecek mi? Dikkat çeken sözler: 'Zam seçeneği masadan kalkmış değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusundaki son açıklamasında Aralık ayını işaret etmişti. Enflasyondaki artışın ardından ikinci asgari ücret zammı yeniden gündeme geldi. Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Posta Gazetesi Yazarı Murat Çelik, 'Asgari ücret zammı Ankara'daki ekonomi yönetiminin masasından kalkmış değil.' dedi.

'KAMUOYUNCA CİDDİ BİR ZAM BEKLENTİSİ VAR'

'Seçimin son bir yılına girildi, kamuoyundan çok ciddi bir asgari ücret zam beklentisi var. Ekonomi yönetiminde zam seçeneği masadan kalkmış değil. Emekliye bu kadar memura bu kadar zam diye somut bir çalışma yok. Zam yapılsın diye siyasi iradeden bir hamle gelirse yapılır. Bütçe dengeleri içinde bir hareket alanı bulmak için uğraşılıyor.

'DOLAR'IN BU SEVİYERLERDE KALMASI İÇİN ÖNLEM ALINIYOR'

Hepimiz harcamaları bir şekilde kısmaya çalışıyoruz. Gelirdeki artış harcamalara mümkün değil yetişmiyor. Bir kaynak yaratılması gerekiyor. Bu da bugünden yarına olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin yaptığı açıklamaya baktığımız zaman tüm sorunlar çözülmüş sadece enflasyon sorunu var gibi gözüküyor ama FED kararı sonrası bir taraftan da işin uzmanları doların bu seviyelerde tutulabilmesi için ciddi önlem alındığını bunun da bir maliyet olduğunu ifade ediyor.

'YÜKSEK ENFLASYON MAALESEF DEVAM EDECEK GİBİ...'

Dolayısıyla kur sorunu çözüldü ifadesine piyasaların katılmadığı bir gerçek. Enflasyon böyle gitmeye devam edecek gibi gözüküyor. Mayıs ayından sonra düşüş olur mu? Yaz dönemi bir düşüş olabilir ama Eylül gibi yine bir hareketlilik yaşanacak gibi gözüküyor. Pansuman tedavilerle bir süre nefes alınabilir ama yüksek enflasyonla devam edilecek gibi gözüküyor.'

