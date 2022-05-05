FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur ve emekli maaşı zammı netleşiyor! Gözler son 2 ay gelecek enflasyon rakamlarında

Memur ve emekli maaşı zammı netleşiyor! Gözler son 2 ay gelecek enflasyon rakamlarında

05.05.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve emekli maaş zammı için enflasyon rakamlarını bekliyordu. TÜİK nisan ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 7,5 arttığını açıkladı. Bu haber sonrası temmuz ayına ilişkin zam hesapları yapılmaya başlandı. Peki, 2022 emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları…

Memur ve emekli maaşı zammı netleşiyor! Gözler son 2 ay gelecek enflasyon rakamlarında

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zamma çevrildi. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 artarken, yıllık yüzde 69,97'ye yükseldi. Dört aylık enflasyon ise yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

iStock-1363965995

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

Son dakika: TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! 20 yılın zirvesi...Son dakika: TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! 20 yılın zirvesi...

iStock-1285258243

OCAK ZAMMININ ÜZERİNDE OLACAK

SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zam oranı da 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı da 1.500 liradan yüzde 66,6 artışla 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. İlk 4 ayda ortaya çıkan rakamlar ve mayıs ile haziran ayına ilişkin enflasyon tahminleri ise ocakta yapılan zammın da üzerine çıkılacağına işaret ediyor. Ocakta yüzde 11,1 olan aylık enflasyon şubatta yüzde 4,81, martta ise yüzde 5,46 olarak açıklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 aylık memur enflasyon farkı ne kadar oldu?4 aylık memur enflasyon farkı ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

LPG fiyatları için flaş iddia!

LPG fiyatları için flaş iddia!

Sigaraya yeni zam! 4 ayda tam 8 lira...

Sigaraya yeni zam! 4 ayda tam 8 lira...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.