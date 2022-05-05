Memur ve emekli maaşı zammı netleşiyor! Gözler son 2 ay gelecek enflasyon rakamlarında

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zamma çevrildi. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 artarken, yıllık yüzde 69,97'ye yükseldi. Dört aylık enflasyon ise yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

OCAK ZAMMININ ÜZERİNDE OLACAK

SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zam oranı da 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı da 1.500 liradan yüzde 66,6 artışla 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. İlk 4 ayda ortaya çıkan rakamlar ve mayıs ile haziran ayına ilişkin enflasyon tahminleri ise ocakta yapılan zammın da üzerine çıkılacağına işaret ediyor. Ocakta yüzde 11,1 olan aylık enflasyon şubatta yüzde 4,81, martta ise yüzde 5,46 olarak açıklanmıştı.



