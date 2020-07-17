FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Engelli maaşı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi? (2020)

Engelli maaşı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi? (2020)

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 08:41 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte 13 milyona yakın emekli bayram ikramiyesini alabilecek. Emeklilere bayram ikramiyesinin verilmesiyle engelli maaşı alanlar da ikramiye araştırmalarına başladı. 2020 yılında engelli maaşı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek? İşte engelli maaşı alanlar için son dakika Kurban Bayramı ikramiyesi haberimiz…

Engelli maaşı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi? (2020)

Bu günlerde emeklilerin gündeminde korona virüsten sonra dini bayramlarda verilen bayram ikramiyeleri var. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte 13 milyona yakın emekli bayram ikramiyesini alabilecek. Emeklilere bayram ikramiyesinin verilmesiyle engelli maaşı alanlar da ikramiye araştırmalarına başladı. 2020 yılında engelli maaşı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek? İşte engelli maaşı alanlar için son dakika Kurban Bayramı ikramiyesi haberimiz…

Engellilerin Kurban Bayramı ikramiye bekleyişi

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bayram ikramiyesi araştırmalarına başlayan emekliler heyecanla, ikramiyelerinin yatacağı günü bekliyor. Emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi engellilerinde, engelli maaşı alanlara 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi araştırmaları başladı. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere veriliyor? **2020 Kurban Bayramı ikramiyesi engelli maaşı alanlara verilecek mi?

Engelli maaşı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Kurban Bayramı ikramiyesine hak kazananların listesini kontrol ettiğimizde ayrıca engelli maaşı alanlara 1000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi verilmeyecek. Kimler Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek? 27 ve 30 Temmuz tarihleri arasına gelecek olan emekli bayram ikramiyeleri bayramdan hemen önce verilecek. Bu yıl 2020 Kurban Bayramı 31 Temmuz tarihinde başlayarak 3 Ağustos tarihinde bitecek.

2020 Emekli bayram ikramiyesini kimler alacak?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şeref aylığı alanlar
– Şehit yakınları ve gaziler
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Ölüm aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Gram altın ne kadar oldu?Gram altın ne kadar oldu?
2020 Ford modelleri için 31 Temmuz'a kadar kampanya2020 Ford modelleri için 31 Temmuz'a kadar kampanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi

TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi

İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

İşten çıkarma yasağı uzatıldı

İşten çıkarma yasağı uzatıldı

İstanbul'da yüzde 12.6 oranında su zammı

İstanbul'da yüzde 12.6 oranında su zammı

Sadece 30 TL ödeyerek emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz!

Sadece 30 TL ödeyerek emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Erdoğan devreye girdi!

Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? Erdoğan devreye girdi!

Altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları)

Gram altın ne kadar oldu?

Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzatıldı

İşten çıkarma yasağı uzatıldı

Son dakika: İstanbul'da yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi

İstanbul'da suya zam!

ABD'de perakende satışlar haziranda beklentiyi aştı

ABD'de perakende satışlar haziranda beklentiyi aştı

Vekaletle kurban bağışı arttı! Vekaletle kurbanlık fiyatları ne kadar?

Vekaletle kurbanlık fiyatları ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.