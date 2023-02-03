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Engelli memur alımı atama kurası ne zaman? Bakan Yanık tarih verdi! İşte EKPSS 2023 engelli memur alımı ataması kura tarihi...

03.02.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli memur alımı atama kurası ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bilindiği üzere 5 Ocak'ta başlayan ve 13 Ocak'ta sona eren EKPSS tercihleri sonrası sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu olmuştu. 2023 yılı engelli atamaları konusunda merakla beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Peki, engelli memur alımı atama kurası ne zaman? Bakan Yanık tarih verdi. İşte EKPSS 2023 engelli memur alımı ataması kura tarihi...

Engelli memur alımı atama kurası ne zaman? Bakan Yanık tarih verdi! İşte EKPSS 2023 engelli memur alımı ataması kura tarihi...

Engelli memur alımı atama kura tarihi 5-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen EKPSS tercih süreci sonrası merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Engelli memur alımı atama kurası Şubat ayı içerisinde yapılacak. EKPSS 2023 engelli memur alımı ataması kura tarihi konusunda yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ENGELLİ MEMUR ALIMI ATAMA KURASI NE ZAMAN 2023?

Engelli memur alımı atama kurası ile ilgili konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, atamaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Bakan Yanık, engelli memur atamalarının Şubat ayı içerisinde yapılacağı ifade etti.

Engelli atamaları için yerleştirme ve kontenjanlar kamu kurumlarına göre belirlenecek.

2023 EKPSS ENGELLİ MEMUR ALIMI ATAMASI KURA TARİHİ

2023 EKPSS tercihleri sonrası engelli memur alımı atama tarihi için geri sayım başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, engelli memur atamalarının Şubat ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım ile gerçekleşeceğini belirtti.

Devlet kurumunda kadroya yerleşen kişiler atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar. Adaylar, gerekli evrakları ve teslim tarihini de yine yerleştirildikleri kurumdan öğrenebilecekler.

Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere istenen belgelerle birlikte başvuracaklar ve yapılan inceleme sonucunda; koşulları taşıyan kişilerin yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecek.

Yayımlanan bilgilere göre ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav ya da mülakat yapılmadan yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklar.

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Derya Yanık

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