ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: Engelli öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi

Engelli öğretmen atamaları 25 Nisan'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan'da gerçekleştirilen 3 bin 500 engelli öğretmen atamasında 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasının bugün yapıldığını vurguladı. Peki, engelli öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte engelli öğretmen atama sonuçları isim listesi ekranı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA' MÜJDESİ

Engelli öğretmen atamaları ile ilgili son dakika açıklaması bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi.

"TÜM ADAYLARIN ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Açıklamada, 25 Nisan'da gerçekleştirilen 3 bin 500 engelli öğretmen atamasında 3 bin 500'e giremeyen tüm adayların atamasının bugün gerçekleştirildiği ifade edildi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Engelli öğretmen atama sonuçları isim listesi merak edildi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, 1 Eylül 2023 itibarıyla göreve başlanacak.



