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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3.500 engelli öğretmen atama sonuçları personel.meb.gov.tr ekranı!

25.04.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli öğretmen atama sonuçları yapılacak son dakika açıklamasının ardından başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak. 3.500 kişi personel.meb.gov.tr ekranında yayımlanan sonuç doğrultusunda 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Peki, engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 3.500 engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3.500 engelli öğretmen atama sonuçları personel.meb.gov.tr ekranı!

3.500 engelli öğretmen atama sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. 15 Nisan itibarıyla 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alanların başvuru süreci tamamlandı. Bilindiği üzere atamalar adayların tercihi ve lisans EKPSS puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak. 12 Nisan'da başlayan ve 15 Nisan'da sona eren başvuru sürecinin ardından gözler personel.meb.gov.tr engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte, engelli öğretmen atama sonuçları ile ilgili merak edilenler...

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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli öğretmen atama sonuçları 25 Nisan 2023 Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, 1 Eylül 2023 itibarıyla göreve başlanacak.

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MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

ENGELLİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI

Engelli öğretmen atama sonuçları 25 Nisan 2023 Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden duyurulacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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