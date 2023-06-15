ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARI TARİHİ 2023: Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak, Kurban Bayramı'ndan önce mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Engelli ve yaşlı aylıklarının hesaplara ne zaman aktarılacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz" ifadelerini kullandı. İşte engelli ve yaşlı aylıklarının hesaplara yatacağı tarihe ilişkin yapılan açıklama...

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Engelli ve yaşlı aylılıkları için açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz."

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA HESAPLARA YATIYOR?

Ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK, ZAM YAPILACAK MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek.

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde engelli aylığı 2072 TL'ye, yüzde 40 zam gelirse 2231 TL'ye, yüzde 50 zam gelirse 2391 TL'ye yükselecek.

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi durumunda ise engelli aylığı 3109 TL'ye, yüzde 40 zam gelirse 3348 TL'ye, yüzde 50 zam gelirse 3588 TL'ye çıkacak.





