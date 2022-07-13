Engellilere MTV, ÖTV ve KDV indirimi: Engellilere vergi indirimi avantajı nasıl sağlanır?

Engelli bireyler için engelleri ortadan kaldırabilecek yollardan biri de onların rahat edeceği bir ortam hazırlamaktır. Bu konuda da devlete büyük görev düşmektedir. İşte böyle bir hususta karşımıza çıkan ve devlet tarafından uygulanan vergi indirimleri de engelli kişiler için pek çok avantajı beraberinde getirir.

Engelliler için MTV avantajı nasıl sağlanmaktadır?

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırabilecek herhangi bir eşyadan vergi alınmadığı gibi günlük yaşamında ya da işe gidip gelirken kullandığı araçlardan da MTV vergisi alınmamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ve aranan bazı şartlar bulunmaktadır.

MTV ödememenin şartları şunlardır:

Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan bireyler devlet hastanelerinden (mümkünse şehir hastanesi) alacakları sağlık kurulu raporu ile kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları gerekiyor. Aracın kendi adlarına kayıtlı olma koşulu da aranıyor.

Yüzde 90 ve altında engeli bulunan bireyler yine devlet hastanelerinden aldığı sağlık kurulu raporu ile yalnızca özel tertibatlı araçları satın alabiliyorlar. Diğer bir şart ise bu araçların tertibatlarının, engelli kişinin engeline uygun olması gerekmesidir. Yani bu şart, kollarında bir engeli bulunan kişinin, ayak tertibatlı bir arabayı satın almasını mümkün kılmamaktadır.

Engelliler için ÖTV avantajı nasıl sağlanmaktadır?

Engelliler için yurt içinden alınan araçlarda özel tüketim vergisi indirimi sağlanıyor. Engellilik derecesi yüzde 90 ya da daha fazla olan engelli bireyler, her 5 yılda 1 defa olmak üzere özel tüketim vergisi vermeden araç sahibi olabiliyor. Engellilik derecesi yüzde 90 altında olan kişiler ise bazı şartlar sağlanırsa engellilere ÖTV avantajından faydalanıyor.

Motorlu taşıt vergisinden de süre sorunu olmadan muaf olan engelli bir kişi her beş yılda bir hem ÖTV hem de MTV ödemeden araç sahibi olmuş oluyor.

Engelliler için ÖTV indirimi nasıl hesaplanır?

Engelli ÖTV oranı hesaplayabilmek için bazı şartların sağlanıyor olması gerekmektedir Bu şartla ise şu şekildedir:

Otomobil fiyatı maksimum 303.200 olmalıdır.

Şehit ailelerinde anne, baba, eş, çocuk faydalanabilir.

5 yıl boyunca alınan arabayı satmamak şartıyla faydalanabilir.

Yani vergiler dahil 300.000 TL’ye satılan bir araç, ÖTV indirimi ile yaklaşık 143.000 TL’ye satın alınacaktır. İnternet üzerinden hazır robotlar kullanarak, engellilere ÖTV indirimi hesaplama işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Engelli araçlarda gümrük muafiyeti

Yurt içi ya da yurt dışından alınan araçlardan, bazı durumlarda vergi alınmamaktadır. Engellilerin kullandığı araç, baston, kabartma tahtası gibi eşyalardan devlet vergi almamaktadır. Yurtdışından alınan bisiklet, motobisiklet, 1.6’ya kadar olan araçlardan da gümrük vergisi alınmazken, bunların tamiri ve bakımı için gerekli olan eşyalarda aracın bir parçası olarak görülüp onlardan da vergi alınmamaktadır.

Engelli aracında KDV var mı?

2011 yılına kadar engellilerden ÖTV ve MTV alınmayıp yalnızca KDV alınmaktaydı. 2011 yılında Adana Bölge İdare Mahkemesi tarafından engellilerden KDV alınmamasına karar verildi. Birkaç yıl yalnızca mahkemeye vererek KDV’den muaf olunabiliyorken, günümüzde ise engelli bireyler için üretilen araç gereçler KDV’den direkt olarak muaf tutuluyor. Böylece araç alırken de ÖTV, MTV ödemeyen engelli bireyler, KDV’den de muaf olarak araçlarını satın alabiliyorlar. KDV avantajı ise hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki ürünleri kapsamaktadır.

Görme engellilerin bastonuna KDV var mı?

Hakkında bir düzenleme bulunmasa da diğer engelli bireylerin kullandığı, onların hayatlarını kolaylaştırabilecek herhangi bir eşyada olduğu gibi görme engelliler için satılan bastonlarda da KDV alınmamaktadır. Görme engelli bireylerin bastonları, ister yurt içi ister ithal olsun vergiden muaftır.

Engelli bireylerin emlak vergisi

Arabada ÖTV ve KDV’de olduğu gibi belirli şartlarla engelli bireylerin sahip olacağı evlere engelli ÖTV-KDV indirimi uygulanmaktadır. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

Ev Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olmalıdır.

Evin fiyatı 200.000 TL’yi geçmemelidir.

Yüzde 90 engelli bireyler için araç fiyatı hesaplama nasıl yapılır?

70.000 TL’ye kadar araçlarda ÖTV oranı %30, 70.000 TL ile 120.000 TL arası araçlarda ÖTV oranı yüzde 35, 120.000 TL ile 300.000 TL arasındaki araçlarda ÖTV oranı yüzde 60’tır. 300.000 TL ve üzeri araçlarda iste engelliler için indirim uygulanmamaktadır.

Vergiler dahil satış fiyatı 80.000 TL olan bir aracı ele alalım. Yüzde 35 ÖTV alındığından bunu çıkartırsak eğer 80.000 TL-80.00035/100=52.000 TL bunun üzerine yüzde 3 KDV indirimi uygulanırsa eğer 52.000TL3/100= 1560 TL 52.000-1560 TL= 50.440 TL olur. Yani 80.000 TL’ye satılan bir aracı yüzde 90 engelli olan bir kişi, 50.440 TL’ye satın alabilir.

Bir başka örnekte verecek olursak: 200.000 TL’lik bir aracı ele alalım. Aracımız 200.000 TL olsun yüzde 35 ÖTV çıkartılırsa 200.000 TL-200.000 TL35/100= 140.000 TL bundan yüzde 3 olan KDV tutarını çıkartırsak 140.000 TL-140.000 TL3/100= 135.800 TL olur. Bu da demektir ki 200.000 TL’ye satılan bir aracı, yüzde 90 ve üzeri engelli olan bir kişi 135.800 TL’ye satın alabilmektedir.

