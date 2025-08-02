ENKA, Karadağ Hükümeti ile anlaşma imzaladı: Bechtel ortaklığıyla modern otoyol projesi

ENKA açıklamasında, Karadağ'ın altyapı gelişimini ilerletmek ve ekonomik geleceğini güçlendirmek amacıyla Bechtel-ENKA Ortak Girişimi ile Karadağ Hükümeti arasındaki anlaşmanın Mutabakat Anlaşması (MoU) olduğunu açıkladı.

Karadağ Başbakanı Jakov Milatović ve Bechtel - ENKA üst düzey yöneticileri tarafından imzalanan Mutabakat Anlaşması, Karadağ'ın kıyılarını kuzeyine bağlamayı, modern otoyollarla ülkenin doğal güzelliklerini daha erişilebilir kılmayı hedefliyor.

“UZMANLIĞIMIZLA KATKIDA BULUNMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

ENKA İnşaat Mutabakat Anlaşması’nın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“ENKA olarak Bechtel ile Balkanlar’da gerçekleştirdiğimiz bu dönüştürücü otoyol projelerine mühendislik ve sürdürülebilir inşaat alanındaki uzmanlığımızla katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”