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Enstitünün ürettiği üzüm ve koruk suyu 'yok satıyor'

09.07.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üzümden elde edilen katma değeri artırmak üzere üretilen üzüm ve koruk suyu, yoğun ilgi görüyor.

Enstitünün 3 yıl önce deneme amaçlı üretimine başladığı üzüm ve koruk suyu, yüzde 100 doğal özelliğe sahip. İçeriğindeki antioksidan ve bitkisel fenolikler açısından zengin vitamin kaynağı olan üzüm ve koruk suyu, her yıl hasat döneminde taze meyvelerden sıkılıyor ve içme suyu dahil hiçbir katkı eklenmeden ambalajlanıyor.

Yıllık ortalama 40 bin şişe üzüm suyu, 10 bin şişe ise koruk suyu üreten enstitü, gelen talepleri karşılamada zorluk çekiyor.

50 BİN ŞİŞE ÜRETTİLER, YETMEDİ

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, üzümün katma değerini artırabilmek amacıyla alternatif ürün olarak yapımına başladıkları üzüm ve koruk suyunda seri üretime geçtiklerini belirtti.

Ürettikleri üzüm ve koruk sularının, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) ülke genelindeki mağazalarında, Manisa'daki bazı işletmelerde, enstitüdeki satış ofisinde satışa sunulduğunu aktaran Ünal, şöyle konuştu;

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"Yıllık 50 bin şişe üretim yapmamıza rağmen talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Ürettiğimiz ürünler yaklaşık 3-4 gün içerisinde tüketiliyor. Gerek üzüm suyu gerek koruk suyu tamamıyla yaş üzüm sıkımı olduğu için özel ilgi görüyor. Ülkenin çeşitli yerlerinden talep alıyoruz. Manisa'da tek bir firma bile yıllık 20 bin şişe civarında ürün istiyor."

Ünal, bu tür çalışmalarla sektöre yol göstermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Koruk ve üzüm suyunda katma değeri artırmak istediklerini kaydeden Ünal, "Şu an biz kamu kuruluşu olarak üretim aşamalarını belirlemiş durumdayız. Özel yatırımcı bekliyoruz. Tüm bilgileri aktarıp son tüketiciye daha faydalı ürünleri ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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