EPDK, 20 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 20 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdirildi, 1 şirketin lisansı da iptal edildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 3 şirketin LPG depolama lisansı ve 10 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde iki şirkete madeni yağ lisansı verildi.

Kaynak: AA



