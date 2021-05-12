FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EPDK, 20 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

EPDK, 20 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

12.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 20 şirkete üretim lisansı verildi, 3 şirketin lisansı sona erdirildi.

EPDK, 20 şirkete elektrik üretim lisansı verdi

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 20 şirkete üretim lisansı verilirken, 3 şirketin lisansı sona erdirildi, 1 şirketin lisansı da iptal edildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 3 şirketin LPG depolama lisansı ve 10 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde iki şirkete madeni yağ lisansı verildi.

Kaynak: AA

Çip tedariki sıkıntısı, yılın ilk çeyreğinde o markanın küresel araç üretiminin azalmasına neden olduÇip tedariki sıkıntısı, yılın ilk çeyreğinde o markanın küresel araç üretiminin azalmasına neden oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılların birikimini iki dakikada kaptırdıYılların birikimini iki dakikada kaptırdı
Bakanlıktan salatalık ithalatı açıklamasıBakanlıktan salatalık ithalatı açıklaması
Kaz yetiştiriciliği karlı mıdır?Kaz yetiştiriciliği karlı mıdır?
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Emekli maaşları yattı mı?

Emekli maaşları yattı mı?

"DOGE katili" Shiba Coin (SHIB) nedir?

"DOGE katili" Shiba Coin (SHIB) nedir?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Araç sahipleri dikkat! Çarpıcı tazminat açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Çarpıcı tazminat açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.