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EPDK Başkanı duyurdu! Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.06.2020 15:33 | Son Güncelleme

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.

EPDK Başkanı duyurdu! Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.

EPDK Başkanı şunları kaydetti:

“Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük. Gereken adımı atacaklar. Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz.”

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