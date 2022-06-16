EPDK Başkanı’ndan flaş elektrik fiyatları açıklaması: Mümkün olduğunca…

Doğalgazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı. Fiyat artışlarında tüm dünyada yaşanan enerji krizi etkili olurken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’dan elektrik fiyatlarına ilişkin flaş bir açıklama geldi. Dünya tarihinde ilk kez ülkelerin büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya olunduğunu belirten Yılmaz, "Bu süreçte devletimiz, fiyat artışlarının tüketicilere mümkün olduğunca yansıtılmaması için yapılabilecek her şeyi yaptı. Bu sayede enerji fiyatlarındaki büyük artışlar, elektrik faturalarına asgari düzeyde yansıtılabildi" dedi.

“KARARIMIZ CEZA OLARAK ALGILANMAMALI”

EPDK Başkanı Yılmaz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 14. Sektör Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında "şaha kalkan" küresel petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarının net enerji ithalatçısı Türkiye'yi derinden etkilediğini söyledi.

Bu yılın başında Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerinin Türkiye için bir sınav niteliği taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Elektrik dağıtım sektörü açısından derslerle dolu olan bu sürecin bazı kesimler tarafından istismar edildiğini ve soruşturma sürecimiz beklenmeden sıcağı sıcağına bir siyaset malzemesine dönüştürüldüğünü de üzülerek takip ettik. Daima yasaların öngördüğü şekilde hareket eden ve adaletten taviz vermemeyi şiar edinen kurumumuz, bu süreçte de hukuk ne diyorsa onu yaptı. Aldığımız karar, sektörümüz tarafından sadece bir ceza olarak algılanmamalı, hizmet kalitesinden taviz verildiğinde ne olacağının anlaşılması açısından değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Yılmaz, gelinen noktada özellikle geçen yıl gerçekleştirilen yatırımlarda 5-6 şirketin yatırım gerçekleştirilme oranının yüzde 65'in altında kaldığını anlattı.

HANNIBAL ÖRNEĞİ

Söz konusu şirketlerle ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Maliyet artışlarını gerekçe göstererek yatırım yapmamak bizim için kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Zorlukların farkındayız ancak yatırımlar akamete uğratılamaz, tüketicilerimize yönelik hizmet kalitesinden asla taviz verilemez. Kamunun ve tüketicilerimizin fedakarlık yaptığı bir dönemde sektörümüzün şu ya da bu nedenle görevden kaçmasına izin veremeyiz. Kartacalı komutan Hannibal'ın dediği gibi 'ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız'. Biz bir yol bulmaya çalıştık ve 2022 yatırım birim bedelleri konusunda bir açılım yaptık. Yatırım yapmanın önünde önemli bir engel olarak gösterilen yatırım maliyetlerinde yaşanan makul olmayan artışların etkisini azaltacak birim bedel düzenlemelerini yaptık. Sektörümüzün de hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan vakit kaybetmeksizin gerekli adımları atmasını ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz. Dünya tarihinde ilk kez ülkeler büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Bu süreçte devletimiz, fiyat artışlarının tüketicilere mümkün olduğunca yansıtılmaması için yapılabilecek her şeyi yaptı. Bu sayede enerji fiyatlarındaki büyük artışlar, elektrik faturalarına asgari düzeyde yansıtılabildi."

"ENERJİNİN TÜKETİLDİĞİ YERDE ÜRETİLMESİ TEMEL HEDEFİMİZ"

Yılmaz, enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi, böylece teknik ve ekonomik yönden verimliliğin artırılmasının temel hedefleri arasında olduğunun altını çizdi.

Bu hedefe erişmede başvurulan araçların en önemlisinin lisanssız elektrik üretimi olduğunu anımsatan Yılmaz, "Lisanssız üretim başvuruların değerlendirilmesi, yatırımlarının devreye alınması ve işletilmesi aşamasında üzerinize düşen sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmeniz elzemdir. Burada bir uyarı yapmak istiyorum. Bazı dağıtım şirketlerinin EPC firmalarını kurarak, bunları öne çıkararak, kimlerin kapasite alabileceği yönünde arada sinyaller verilmesi, dedikoduların oluşturulması kabul edilebilir bir durum değildir. " ifadelerini kullandı.



