FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EPDK Başkanı Yılmaz'dan otogaz açıklaması

EPDK Başkanı Yılmaz'dan otogaz açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.11.2020 13:42 | Son Güncelleme

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir" dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz'dan otogaz açıklaması

EPDK Başkanı Yılmaz, "Türkiye 2019'da otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Bakan duyurdu! Rekor kırıldıBakan duyurdu! Rekor kırıldı
PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları yapılacakPÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor
Satışlar da fiyatlar da artıyor
Satışlar da fiyatlar da artıyor
Araç sahipleri dikkat! zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! zam geliyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
Türkiye'ye 25 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Türkiye'ye 25 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma astsubay alımları 2020... Jandarma astsubay alımları ne zaman? J. astsubay ne iş yapar? Jandarma astsubay maaşları, başvuru şartları!
Jandarma astsubay alımları olacak mı?
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza
Bakanlık açıkladı! 208 firmaya ceza
Bakan duyurdu! Rüzgardan elektrik üretiminde rekor
Bakan duyurdu! Rekor kırıldı
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağının bitiş tarihi!
İşçi ve işverenler dikkat... İşten çıkarma yasağında son perde...
Son dakika! Cari açık rakamları açıklandı
Cari açık rakamları açıklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.