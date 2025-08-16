FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

EPDK, doğal gaz dağıtım şirketinin yatırım tavanlarını revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022-2026 yıllarına ilişkin yatırım tavanlarını revize etti.

EPDK, doğal gaz dağıtım şirketinin yatırım tavanlarını revize etti

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şirketin 20 Ekim 2022'de belirlenen yatırım tavanları yeniden düzenlendi.

Kargaz'ın yatırım tavanı 2022 için 64 milyon 855 bin 211 lira, 2023 için 21 milyon 145 bin 574 lira, 2024 için 23 milyon 428 bin 728 lira, 2025 için 22 milyon 165 bin 182 lira ve 2026 için 64 milyon 945 bin 598 lira olarak belirlendi.

Ayrıca şirket için 2025'te 44 milyon 780 bin 783 lira, 2026'da ise 31 milyon 986 bin 273 lira ilave yatırım tavanı oluşturuldu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O sektörde çalışan sayısı 36 aydır artıyor! O sektörde çalışan sayısı 36 aydır artıyor!
'Bir ev komple 20 bin TL' Yoğunluk olmamasından şikayetçiler'Bir ev komple 20 bin TL' Yoğunluk olmamasından şikayetçiler

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz EPDK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kız kavgası kanlı bitti! Ensesinde bıçakla hastaneye kaldırıldı

Kız kavgası kanlı bitti! Ensesinde bıçakla hastaneye kaldırıldı

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

Genç kadın lüks yatta ölü bulundu! Yarı çıplak iskeleye koştu! Gizemini koruyor...

'1+1 benzeri! Kira getirisi yüksek, fiyat olarak kolay ulaşılabilecek'

'1+1 benzeri! Kira getirisi yüksek, fiyat olarak kolay ulaşılabilecek'

Her mahallede dönüm dönüm var! Dört bir yana satıyorlar

Her mahallede dönüm dönüm var! Dört bir yana satıyorlar

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar

Gurbetçiler Almanya'da şartların zor olduğunu söyledi

Gurbetçiler Almanya'da şartların zor olduğunu söyledi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.