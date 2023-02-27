EPDK duyurdu: Benzin ve motorin için dikkat çeken rakamlar... Yüzde 4 artış!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yılın aralık ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 23,9 azalarak 2 milyon 267 bin 25 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 25,4 artışla 1 milyon 90 bin 438 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu. Böylece, toplam ithalat geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 3 milyon 753 bin 265 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 948 bin 652 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 14 bin 739 tonla Irak ve 198 bin 119 tonla Kazakistan izledi.

BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARI

Öte yandan, benzin satışları geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 315 bin 381 ton, motorin satışları yüzde 0,8 düşüşle 2 milyon 247 bin 98 ton oldu. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 1,5 artarak 2 milyon 727 bin 445 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 30,8 AZALDI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 270 bin 96 ton oldu. Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 56,7 azalışla 87 bin 914 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 51,1 azalarak 77 bin 151 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 24,5 azalarak 269 bin 41 ton olarak kayıtlara geçti. Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 30,8 azalarak 788 bin 797 ton olarak gerçekleşti.

Motorin türleri üretimi geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 1 milyon 451 bin 769 ton, benzin türleri üretimi yüzde 19,2 azalarak 357 bin 324 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 2,9 artışla 302 bin 858 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 77,7 azalarak 58 bin 330 ton olarak hesaplandı. Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 15,6 azalarak 2 milyon 778 bin 192 ton oldu.



