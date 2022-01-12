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EPDK fatura hesaplama nasıl yapılır? EPDK fatura hesaplama yöntemi!

12.01.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin ilk günü itibariyle elektriğe gelen yüzde 52 ile yüzde 130 arasındaki elektrik zammı sonrası EPDK'dan önemli bir açıklama geldi. Yanlış hesaplama ile ilgili gelen şikayetler sonrasında açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK fatura hesaplama modülünün kullanılarak, herhangi bir hata tespit edilmesi durumunda şikayet edilmesi gerektiğini dile getirdi. Peki EPDK fatura hesaplama nasıl yapılır? İşte EPDK fatura hesaplama yöntemi!

EPDK fatura hesaplama nasıl yapılır? EPDK fatura hesaplama yöntemi!

Elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama %52 ile %130 arasında değişen oranlarda zam gelmişti. Elektrik zammı sonrası EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan hesaplama modülü uyarısı geldi. EPDK fatura hesaplama, ilk okuma, son okuma ve toplam tüketim üzerinden hesaplanabilmeke. Peki EPDK fatura hesaplama nasıl yapılır?

EPDK FATURA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  • İlk olarak EPDK fatura hesaplama işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak EPDK sitesine giriş yapınız.

  • Açılan sayfanın üst kısmında bulunan “FATURA HESAPLAMA” kısmına giriş yapmalısınız.

  • Gelmiş olan ekrana, faturanız üzerinde yazan “İlk Okuma Tarihi”ni yazınız.

  • Daha sonra “Son Okuma Tarihi”ni yazınız.

  • Tarife tanımı kısmına; Faturalardaki “Tüketici grubu” bölümünde yer alan tarifenizi giriniz.

  • Son olarak ise aylık “Tüketim miktarı” giriniz ve hesaplayarak ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.

epdk-fatura

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli elektrik tarifelerinin Aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, “Her tüketici, kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır. Süreci titizlikle takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

EPDK Başkanı Yılmaz, yapmış olduğu yazılı açıklamada, perakende satış şirketlerinin, ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

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