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EPDK, İGDAŞ'tan mevzuata aykırı faturaların iptalini istedi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.

EPDK, İGDAŞ'tan mevzuata aykırı faturaların iptalini istedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ’a bir yazı göndererek mevzuata aykırı olarak kesilen ve tüketici mağduriyetine sebep olan bütün faturaların iptal edilmesini istedi.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Dağıtım bölgeniz içerisinde ikamet etmekte olan bazı tüketiciler tarafından Kurumumuza doğrudan ve/veya CİMER vasıtasıyla yapılan başvurularda, doğal gaz sayaçlarının doğal gaz piyasası mevzuatında belirlenmiş asgari okuma süresinden daha uzun sürede okunarak kendilerine bu şekilde yüksek doğal gaz faturası tahakkuk ettirildiği bildirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak tarafınızca da bilindiği üzere, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin, “Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma” başlıklı 48 inci maddesinde, “Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur. Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır…” hükmü yer almakta olup bu hüküm çerçevesinde doğal gaz sayaçlarının 25 ila 35 günlük süreler arasında okunması ve faturalandırılması gerekmektedir.

Konu Kurumumuzca ilgili mevzuat ihlali açısından incelemeye alınmış olup tüketiciler tarafından yapılan şikayet başvurularının ekinde yer alan fatura örneklerine göre şirketinizce yukarıdaki mevzuat hükmünde belirtilen sürelerden daha uzun sürelerde faturalar düzenlendiği anlaşıldığından idari soruşturma süreci başlatılmıştır.

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