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EPDK, YEKDEM başvurularında değişikliğe gitti

02.09.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurularında kullanılacak dilekçe ve bilgi formu formatları değiştirildi.

EPDK, YEKDEM başvurularında değişikliğe gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞVURU FORMU DEĞİŞTİ

Buna göre, YEKDEM başvuruları kapsamında elektronik ortamda oluşacak "Başvuru Dilekçesi ve Bilgi Formu" formatında değişiklik yapıldı.

Bilgi formunda şirketlerin lisans numarası, lisans sahibi tüzel kişinin ismi, tesis adı, ana kaynak türü, ana tesis tipi ve yardımcı kaynak türünün yanı sıra, ana kaynak kurulu gücü, yardımcı kaynak kurulu gücü, YEKDEM'e esas güç, ünite sayısı, yıllık üretim miktarı ve işletmeye giriş tarihi gibi bilgileri paylaşmaları istenecek.

Yapılan güncelleme ile Kurulun 23 Temmuz 2020 tarihli 9457 sayılı kararında belirtilen başvuru formu formatı yürürlükten kalktı.

Kaynak: Reuters

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