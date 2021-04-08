EPGİS, akaryakıtta tavan fiyatı mahkemeye taşıyarak dava açtı

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından mahkemeye taşınarak dava açıldı.

EPGİS DAVAYI DUYURDU

EPGİS'in Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "EPDK tarafından 18 Mart 2021 tarihinde başlatılan, sektöre zarar verdiğine ve haksız olduğuna inandığımız tavan fiyat uygulamasında; yürütmenin durdurulması ve iptali için sendikamız EPGİS tarafından açılacağını beyan ettiğimiz dava bugün itibari ile açılmıştır" açıklamasında bulundu.

EPDK tarafından 18 Mart 2021 tarihinde başlatılan, sektöre zarar verdiğine ve haksız olduğuna inandığımız tavan fiyat uygulamasında; yürütmenin durdurulması ve iptali için sendikamız EPGİS tarafından açılacağını beyan ettiğimiz dava bugün itibari ile açılmıştır. pic.twitter.com/mmeGY73MgB — EPGİS #MaskeniTak ???? (@trepgis) April 7, 2021



