EPGİS'ten akaryakıt istasyonlarındaki lastik basınç cihazlarına ilişkin açıklama

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt istasyonlarında ücretsiz olarak kullanılan "hava su saatlerinin" bu yıl itibarıyla Türk Standartları Enstitüsü tarafından denetlenmeye başladığını bildirdi.

Akaryakıt ve LPG gibi ürünlerin sayaç muayenelerinde uygunsuzluk tespiti halinde akaryakıt istasyonuna idari para cezası verilebildiğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Akaryakıt ve LPG gibi ürünlerde sayaçlara uygulanan denetim doğru ancak ticarete konu olmayan ürünlerde denetim yapılması uygun değil. İstasyonlarda motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlara ceza uygulanması akaryakıt sektöründe ciddi sıkıntıya neden olacaktır. Zira, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ticarete konu ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalanmasını esas kılmaktadır. Arabasının lastiğine hava basan müşterilerden para alınmadığı müddetçe ticaretten bahsetmemiz söz konusu değildir. 15 bin liraya kadar çıkabilecek cezalar, bu hizmetin ücretsiz verildiği sektörü zora sokar. Akaryakıtçılar ceza endişesiyle ücretsiz hava su saatlerini sökebilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan talebimiz ticarete konu olmayan bu hizmete ilişkin muayene zorunluğunun ivedilikle kaldırılmasıdır."

KAYNAK:AA

