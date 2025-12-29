FİNANS

Erden Temur'un şirketi NEF, MASAK raporuna girdi! 93 isimle para transferi: Bahis baronu, kara para...

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un şirketi NEF İnşaat, MASAK raporuna girdi. İddialara göre MASAK'ın hazırladığı raporda NEF İnşaat’ın bazı şüpheli para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, aralarında kamuoyunda “bahis baronu” olarak anılan Veysel Şahin’in de bulunduğu, bahis ve yasa dışı kumar soruşturmalarında adı geçen toplam 93 kişinin şirkete yönelik para transferlerinin tespit edildiği ileri sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltı alınan isimler arasında yer alan Galatasaray Spor Kulübü'nde eski yöneticisi NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la ilgili MASAK tarafından yapılan incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

"Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin etmek veya bunu vadetmek", "yasa dışı bahis oynamak" ve "yasa dışı suç gelirlerini aklamak" suçları yöneltilen Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın, bahis baronu Veysel Şahin'in kara para aklama yöntemi olan gayrimenkul alım-satımında kullanıldığı iddia edildi.

BAHİS BARONUYLA BAĞLANTILI

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre, MASAK'ın incelemelerine göre bahis baronu Veysel Şahin'in Eyüp Ur isimli kişiyle şüpheli para hareketleri tespit edildiği öne sürüldü.

Herhangi bir geliri olmayan ve SGK kaydı bulunmayan Ur'un, Şahin adına Şahin'le ilişkili kişilere para transferleri yaptığı iddia edildi.

GALATASARAY'A SPONSOR OLDUĞU TARİHLER

Bu isim veya şirketlerden biri de NEF İnşaat’tı. Eyüp Ur'un banka hesabına bakıldığında. Veysel Şahin' adına NEF İnşaat’a 8 Haziran 2015-4 Ağustos 2016 tarihler arasında 18 aynı işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 lira (NEF 13 Merter 24 adet) açıklaması ile gön-derildiği görüldü. Bu tarihlerde Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın 2016-2017 sezonundan itibaren 2021'e kadar Galatasaray'a sponsor olduğu belirlendi.

PARA TRANSFERLERİ TESPİT EDİLDİ

2021'de de Timur, Galatasaray'da Başkan vekili pozisyonuna getirildi. Kilit isim olan Eyüp Ur'un, Veysel Şahin'le para transferi olan 24 ayrı kişiyle para transferine de rastlandı. Ur'un hesabından ayrıca Şahin'in çalışanı Hakan Canbay adına da NEF'e daire parası gönderdiği iddia edildi.

TİMUR'UN MİLYARLIK PARA HAREKETİ

İncelemelerde, Timur'un 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 44 bin 273 işlemde, 9 milyar 279 milyon 562 bin lira tutarlı para transferi alma, 13 bin 195 işlemde 9 milyar 283 milyon 185 bin lira tutarlı para transferi yaptığı saptandı.

Timur'un Yazıcı Sarraf ve Kuyum' isimli bir şirket- ten 16 Ağustos 2023-31 Aralık 2024 arasında 31 işlemde 245 milyon 51 bin lira para transferi aldığı, aynı firmaya 19 Temmuz 2023-10 Ekim 2025 tarihleri arasında 71 işlemde 1 milyar 25 milyon 277 bin lira para transferi gönderdiği öne sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
kara para MASAK Erden Timur nef
