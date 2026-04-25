Erdoğan açıklamıştı! 20 yıllık vergi muafiyeti geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda "yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik" yeni düzenlemeleri duyurdu. Bazı vergi düzenlemelerinin de yer aldığı programın ayrıntıları belli oldu.

20 YIL VERGİ MUAFİYETİ UYGULANACAK

Yüzde 20 olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının imalatçı ihracatçılara yüzde 9, genel ihracatçılara ise yüzde 14 seviyesine çekildi. İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) taşınacak şirketlere 20 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlanırken, transit ticarette vergi oranı sıfıra indiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni vergi indirimleri ve teşviklere göre; ihracatçılar için kurumlar vergisi indirilecek, finans ve transit ticarete yönelik vergi avantajları genişletilecek. Erdoğan, yurt dışından sermaye ve döviz girişini artırmaya dönük yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini bildirdi.



VERGİ TEŞVİKİ GENİŞLİYOR

İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren ve “katılımcı belgesi” alan şirketlerin, yurt dışından alıp Türkiye’ye getirmeden yurt dışında sattıkları mallardan (transit ticaret) elde ettikleri kazançlara uygulanan yüzde 50’lik vergi indirimi yüzde 100’e çıkarılıyor. Bu kapsamda elde edilen kazançlar için artık kurumlar vergisi alınmayacak.

Ayrıca, merkez dışında transit ticaret yapan şirketler için de yeni bir teşvik öngörülüyor: Bu faaliyetlerden elde edilen kazancın yüzde 95’i kurumlar vergisi matrahından indirilecek.

KÜRESEL ŞİRKETLERE İSTANBUL TEŞVİKİ

Bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımayı hedefleyen küresel şirketler için vergi kolaylıkları getiriliyor. Buna göre, İstanbul Finans Merkezi üzerinden yürütülen yurt dışı operasyonlardan elde edilen kazançların tamamı, diğer faaliyetlerden elde edilenlerin ise yüzde 95’i 20 yıl boyunca kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek

Merkezlerde çalışan nitelikli personel için de belirli şartlarla ücret istisnası öngörülüyor.



KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

İmalatçı-ihracatçılar için kurumlar vergisi oranı yüzde 9’a, yalnızca ihracat yapan şirketler için ise yüzde 14’e düşürülüyor. Mevcut uygulamada bu oran, indirimli olarak yüzde 20 seviyesindeydi.

YURT DIŞINDAN GELENLERE VERGİ AVANTAJI

Son üç yılda Türkiye’de vergi mükellefi olmayan kişilerin ülkeye gelmesi halinde, yurt dışı kaynaklı gelirleri 20 yıl boyunca Türkiye’de vergilendirilmeyecek. Bu kişilerin yalnızca Türkiye içinde elde ettikleri gelirler vergiye tabi olacak.

Ayrıca veraset ve intikal vergisi oranı bu grup için yüzde 1 olarak uygulanacak.



HİZMET İHRACATINDA VERGİ MUAFİYETİ

Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumlara Türkiye’den verilen ve yurt dışında faydalanılan mimarlık, mühendislik, yazılım ve tasarım gibi hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 80’lik indirim yüzde 100’e çıkarılıyor. Böylece bu gelirler tamamen vergiden istisna edilecek.



YENİ VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ

Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içinde yüzde 2-3 oranında vergiyle Türkiye’ye getirilmesine imkân tanıyan yeni bir varlık barışı düzenlemesi hazırlanıyor. Bu kapsamda beyan edilen varlıklar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

Torba yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasıyla birlikte, düzenlemelerin yasalaşma sürecinde yeni maddelerin de eklenmesi bekleniyor.