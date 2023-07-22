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Erdoğan ‘boş evlere vergi gelebilir’ demişti! Özgür Demirtaş uyardı: ‘Kötü sonuçlanır…’

22.07.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu sonrasında dün uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, boş evlere vergi gelebileceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Prof. Dr. Özgür Demirtaş, polisiye tedbir dışında müdahelenin zor olduğunu dile getirerek, "Serbest ekonomiye müdahale her zaman kötü sonuçlanır" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Erdoğan ‘boş evlere vergi gelebilir’ demişti! Özgür Demirtaş uyardı: ‘Kötü sonuçlanır…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evini kiraya vermeyen ev sahiplerinden yüksek vergi alınmasına ilişkin açıklaması gündem olmuştu. Erdoğan, boş duran evlerin kira fiyatlarını etkilediğini dile getirerek, boş evlere vergi gelebileceği sinyalini vermişti.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ: ‘POLİSİYE TEDBİR DIŞINDA ZOR’

Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş gelebilecek bu düzenlemenin olası etkilerini değerlendirdi. Böyle bir durumda ev sahiplerinin akrabalarıyla sahte kira sözleşmesi imzalayabileceklerine dikkat çeken Demirtaş, bunun polisiye tedbir dışında tespitinin zor olduğunu vurguladı.

“En olmadı evi satılığa çıkarırlar” diyen Prof. Demirtaş, “Ev fiyatları düşer diye, yeni ev yapımları azalır. Ev yapımları azalınca sonunda ev fiyatları uçar ve insanlar bir süre sonra evsiz kalır. Serbest ekonomiye müdahale her zaman kötü sonuçlanır” ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken konuya ilişkin, “Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir” demişti.

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Özgür Demirtaş

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