Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı: 'TİSK'ten elini taşın altına koymasını bekliyorum'

Milyonlar asgari ücrete kilitlenmişken Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda kritik toplantı ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir mesaj geldi. 12 Aralık'ta gerçekleşecek ilk toplantı öncesi Erdoğan "Komisyon çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Hande Dağ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık tarihinde (yarın) gerçekleştirecek. Yeni asgari ücret rakamının ne olacağı merakla beklenirken gündemde pek çok farklı zam oranı ihtimalinin konuşulmasının yanı sıra komisyonun ilk toplantısı yer alıyor. İlk toplantı öncesi TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik bir mesaj geldi. İşte asgari ücret son dakika gelişmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Dünya değişirken teknoloji ilerlerken işletmelerimizin yeni gerçekliğe uyum sağlaması kritik önemdedir.

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olması bizim için vazgeçilmezdir. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir.

"TİSK HEYETİNDEN ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALARINI BEKLİYORUM"

Malumunuz yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Her olumlu adım verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok.

Tüm işverenlerden iş kazalarının önüne geçilmesi konusunda ayrı bir hassasiyet beklediğimi ifade ediyorum. İhmal, dikkatsizlik veya daha fenası kar hırsıyla tek bir emekçimizin bile canı yanıyorsa, vebalini başta işverenlerimiz olmak üzere hiçbirimiz taşıyamayız.

Orta Vadeli Programın rehberliğinde, enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız.

Desteklerle istihdamı koruyarak emekçi ve sanayicinin yanında olacağız.

KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026'da 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Büyük ölçekli firmalarımızı da programa dahil ediyoruz.

İstihdam teşvik programı uzatıldı. Desteklerimiz 2026 yılında da devam edecek"

