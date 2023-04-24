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Erdoğan'dan esnaflara müjde: Vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam genişliyor: 320 bin liradan 700 bin liraya yükseldi

24.04.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesinde yaptığı açıklamada "Evlerde ürettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca ticari aracını yenilemek isteyenler esnafın ÖTV'den muaf tutulacağını da açıkladı.

Erdoğan'dan esnaflara müjde: Vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam genişliyor: 320 bin liradan 700 bin liraya yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesinde yeni müjdelerini bir bir açıkladı. Esnaf için vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam genişletildi.

"MUAFİYET SINIRINI 320 BİN LİRADAN 700 BİN LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Esnafa yeni bir müjde açıklayan Erdoğan, "Esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor" dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

13 BÜYÜKŞEHİRDEKİ ESNAF DA DAHİL EDİLDİ

"Böylece, mevcut hadleri aşan esnaflarını bu haklarını devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehirdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz.

"ÖTV ÖDEMEYECEKLER"

Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs otobüs, çekici, kamyonla yük taşıyan esnafımız aynı aracını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

14 MAYIS SONRASINI İŞARET ETTİ

Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır. Tabi bunun için hep birlikte 14 Mayıs'ta sandıklara hazır mıyız? Bütün dost, ahbap hepsini toparlayıp sandıklara beraber gitmeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum.

ENFLASYON MESAJI

Karadeniz gazı rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize yatırım yapacağız. Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız. Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye Yüzyılı'yla işte bunu başaracağız."


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