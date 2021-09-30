Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili açıklama: Zincir marketlerin bir de alt yapıları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından, Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Fahiş fiyat sorununda yalnızca zincir marketler mi sorumlu yoksa bunda üretim maliyetlerinin artmasını da etkisi var mı?" sorusuna verdiği yanıtta, "Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor." dedi.

"ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE DENETLEYECEĞİZ"

Erdoğan, şöyle devam etti;

"Bunların bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz."



