Erdoğan imzaladı: Tohum destek ücretleri yüzde 100 artırıldı

"2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak 2023 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arazilerinde ekim ve dikim (2022 yılı güzlük ekim/dikim ile 2023 yılı ilkbahar/yazlık ekim/dikim) yapan çiftçilere mevcut Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen birim destekleme miktarları yüzde 100 artırılarak ödenecek.



