FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erdoğan imzaladı: Tohum destek ücretleri yüzde 100 artırıldı

Erdoğan imzaladı: Tohum destek ücretleri yüzde 100 artırıldı

05.04.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde tohum destekleri yüzde 100 artırıldı.

Erdoğan imzaladı: Tohum destek ücretleri yüzde 100 artırıldı

"2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak 2023 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arazilerinde ekim ve dikim (2022 yılı güzlük ekim/dikim ile 2023 yılı ilkbahar/yazlık ekim/dikim) yapan çiftçilere mevcut Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen birim destekleme miktarları yüzde 100 artırılarak ödenecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal gaza ‘Karadeniz gazı’ indirimi geliyorDoğal gaza ‘Karadeniz gazı’ indirimi geliyor
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…
Emlakçılar sebebini açıkladı! Bilgi vererek kiraya veriyorlarEmlakçılar sebebini açıkladı! Bilgi vererek kiraya veriyorlar
Anahtar Kelimeler:
destek paketi

En Çok Okunan Haberler

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

Depremzede, Bakan Kurum'a o soruyu sordu! Aldığı cevap karşısında kendini tutamadı: Bu adamlar seçilmezse...

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

Benzine zam geldi, motorini 2 TL solladı! Akaryakıta OPEC+ zammı

Benzine zam geldi, motorini 2 TL solladı! Akaryakıta OPEC+ zammı

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik buluşma

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik buluşma

İnanılmaz farkın detayları şaşkına çevirdi!

İnanılmaz farkın detayları şaşkına çevirdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.