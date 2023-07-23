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Erdoğan'ın 'emekli maaşı' mesajı sonrası seyyanen zam gündemde! Yıl sonunu işaret etmişti, kulislerde konuşulan tarih ortaya çıktı

23.07.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zam sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zammın yeterli bulunmadığını dile getirip seyyanen zam çağrısı yapmıştı. Bu çağrı milyonları umutlandırırken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama geldi. Erdoğan'ın açıklaması emeklilere seyyanen zam olarak yorumlandı. Erdoğan verdiği mesajda yıl sonunu işaret ederken emeklinin seyyanen zamma kavuşacağı öne sürülen tarih kulisleri hareketlendirdi.

Erdoğan'ın 'emekli maaşı' mesajı sonrası seyyanen zam gündemde! Yıl sonunu işaret etmişti, kulislerde konuşulan tarih ortaya çıktı

Milyonlarca emeklinin ek zam beklentisi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonunu işaret etti. Erdoğan'ın seyyanen zam seçeneğini akla getiren o sözlerinin ardından yapılacak yeni değerlendirme sonrası rakam beklentisi de arttı. Kulislerde ise emekliye seyyanen zam için yeni yıl konuşuluyor. İşte detaylar...

BAHÇELİ'DEN ÇAĞRI: ZAM YETERLİ BULUNMADI

Refah payıyla birlikte emeklinin zam oranı yüzde 25'e tamamlanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" diyerek seyyanen zam çağrısında bulunmuştu.

ERDOĞAN'DAN SEYYANEN ZAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ardından uçakta gazetecilerin sorularına yanıt verirken emekli maaşları için yıl sonunu işaret etmişti. "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" diyen Erdoğan "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" ifadelerini kullanmıştı. Show Haber'in haberine göre seyyanen zam seçeneği akıllara getiren bu mesaj sonrası emekli yeni maaşı için artık yeni yılı bekliyor.

Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam mesajı: Tarih verdi! Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam mesajı: Tarih verdi!

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

2023'ün son 6 aylık enflasyon rakamları yine belirleyici olacak. Milyonların beklentisi bu kez çok daha büyük.

PRİM VE MAAŞ DENGESİ İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

Kulislere göre emekli seyyanen zamma ocak ayında kavuşacak. Prim ve maaş dengesinin giderilmesi için Meclis'e yeni bir düzenlemenin gelmesi bekleniyor.

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emekli maaşı seyyanen zam

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