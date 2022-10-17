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Erdoğan'ın o sözleri asgari ücret zammının şifresi mi? Canlı yayında rakam verdi: Eğer enflasyon yüzde 80 olursa...

17.10.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika asgari ücret zammı haberleri yakından takip ediliyor. Milyonların gözü Aralık ayında açıklanacak zam oranına çevrilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları hesapları değiştirdi. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zam oranı ne olacak? sorularına yanıt aranırken, yeni bir tahmin geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili kullandığı kritik cümlenin önemine dikkat çeken uzman isim, canlı yayında rakam verdi.

Erdoğan'ın o sözleri asgari ücret zammının şifresi mi? Canlı yayında rakam verdi: Eğer enflasyon yüzde 80 olursa...

Son dakika: Asgari ücret zammı Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir olmayı sürdürüyor. Aralık ayında işçi ve işverenin birlikte oturacağı görüşmelerde 2023 asgari ücret zammı için nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor. "Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Hesaplama nasıl yapılacak, rakam neye göre belirlenecek? Asgari ücrette zam oranı ne olacak?" sorularına yanıt aranırken, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oral Erdoğan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Habertürk'te Oylum Talu'nun sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Erdoğan, enflasyonla mücadelenin önemine çekti. Asgari ücretin 9-10 bin seviyesinde olsa bile enflasyonla mücadeleyi sürdürmeden bu rakamların birkaç ay sonunda yine yetersiz kalabileceğini belirtti.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN RAKAM VERDİ

"Asgari ücretin yapılacak zamla kaç TL olmasını bekliyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Erdoğan, "Asgari ücret bugünün verilerine baktığımız zaman en az 7 bin 500 TL civarında olmalı. Aklıma öncelikle gelen ilk rakam bu." diye konuştu.

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ERDOĞAN'IN KULLANDIĞI İFADELERE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammıyla ilgili "havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız" açıklamasına dikkat çeken Prof. Dr. Erdoğan "Bunun dışında bir de havada uçuşan rakamlar var. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız' açıklamasının da önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

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"EĞER ENFLASYON YÜZDE 80 OLURSA..."

Prof. Dr. Erdoğan açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

"Eğer yüzde 80 civarı yıllık enflasyon gerçekleşirse, Ocak ayındaki asgari ücret olan 4 bin 253 TL'ye göre bir hesap yapılır. Burada da yapılacak zam sonrası 7 bin ve 7 bin 500 gibi asgari ücret rakamı bekliyorum."

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