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Erdoğan ‘ismi değişmeli’ demişti! Katılım finans için yeni genelge…

05.10.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesini önermesinin ardından bugün flaş bir karar alındı. Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’de Katılım Finans Strateji Belgesi'ne ilişkin yeni bir genelge yayımlandı. Alınan karar ile katılım finansın finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşması amaçlanıyor.

Erdoğan ‘ismi değişmeli’ demişti! Katılım finans için yeni genelge…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2025 yıllarına ilişkin Katılım Finans Strateji Belgesi'ne yönelik genelge yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Türkiye'de finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve finansal sistemin reel sektörü daha fazla desteklemesi kapsamında katılım finans sisteminin ruhuna uygun biçimde gelişmesi ve finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşmasının oldukça önemli olduğu bildirildi.

Katılım finans sisteminin risk paylaşımı, varlığa dayalılık ve ahlaki değerleri önceleyen yapısıyla ülkenin finansal bağımsızlığına, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin tesis edilmesine de önemli katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğu vurgulanan genelgede, katılım finansın gelişmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması ve kurumsal dönüşümün gerçekleştirmesi amacıyla çeşitli eylemlerin hayata geçirilmesinin gerektiği kaydedildi.

KATILIM FİNANSIN HAK ETTİĞİ YERE ULAŞMASI AMAÇLANIYOR

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Genelgede, katılım finansın ilke ve prensiplerine uyumlu biçimde faaliyet göstermesi, çeşitli yapısal sorunlarına uygulanabilir ve gerçekçi çözümler üretilmesi ile finansal sistem içinde hak ettiği yere ulaşması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülen Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının tamamlandığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"2022-2025 döneminde katılım finans çatısı altında yer alan tüm sektörleri kapsayan ve katılım finansı bir bütün olarak geliştirmeye yönelik yol haritasını içeren Katılım Finans Strateji Belgesi, Başkanlığın resmi internet sitesinde (www.cbfo.gov.tr) yayımlanacaktır. Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025) kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."

ERDOĞAN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde toplumda yer eden, katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkının olmadığına ilişkin genel algının değiştirilmesi için isim değişikliği önermişti. Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkının olmadığına ilişkin genel bir algı toplumumuzda yer etmiş durumdadır. Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir'' dedi.


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