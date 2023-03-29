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Erdoğan müjdeyi verdi! Doğalgaza indirim mi geliyor? Doğalgaz indirimi ne kadar olacak?

29.03.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz indirimi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Milyonlarca doğalgaz kullanıcısı faturalarda yapılacak indirimi araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarda bulunmasının ardından araştırmalar hız kazandı. Peki Doğalgaza indirim mi geliyor? Doğalgaz indirimi ne kadar olacak? Konuya dair detaylar haberimizde...

Erdoğan müjdeyi verdi! Doğalgaza indirim mi geliyor? Doğalgaz indirimi ne kadar olacak?

Doğalgaz indirim haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısı'nda verdi. Açıklama sonrasında elektrik ve doğalgaz indirim ekranları sorgulanıyor. Özellikle sanayide kullanılan doğalgaz için indirim haberi merak ediliyor. İşte doğalgaz indirimi ve faturalara ne zaman yansıyacağına dair detaylar...

DOĞALGAZA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu ve müjdeleri sıraladı. Erdoğan doğalgaz indirim müjdesini, "Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." diyerek duyurdu.

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Erdoğan açıklamalarına, ''Arefe Günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken, milletimize yeni müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 müjdeyi paylaşalım. Elektrikte tüm abonelere yüzde 15 indirim. Sanayide doğal gaz kullanımına yüzde 20 indirim yapacağız.'' diyerek devam etti.

DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE KADAR OLACAK?

Doğalgaz indirimi sanayi ve konutlarda %20 olacak şekilde açıklandı. Nisan ayından itibaren geçerli olacak indirimde indirimli fiyatlar yine nisan ayında faturalara yansıyacak.

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Erdoğan müjdeli haberleri art arda verdiği açıklamasına, "İkincisi, sanayicilerimizin kullandığı doğal gaz tarifesinde nisandan itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

Güvenlik korucularımıza da müjdemiz olacak. Emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardık." ifadeleriyle devam etti.

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