Erdoğan talimat verdi: Yıllarca oturduğu bina kentsel dönüşüme öncülük etmesi için yıkıldı

Kabine toplantısı sonrası dün akşam açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Mahallesi'nde yıllarca oturduğu evden bahsederek, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Benim oturduğum yer, Üsküdar Burhaniye. Yalvardım ama kabul ettiremedim. Şimdi o çerçevede dört dörtlük binalar yapıldı. Zemin artı üç, adeta caddeleri, ağaçlandırılması, yeşil peyzajıyla farklı bir görüntü ortaya koydu. Bu hafta Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaş önümüzü kesti, 'Ne olur başlayın' diye. Bak sonra vazgeçmeyin, arkadaşlarımıza talimatı verdik, 'tamam' dediler. İnşallah buraya da başlayacağız" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMLE YIKILDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Başbakanlık dönemi dahil uzun yıllar Üsküdar Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak'taki binada oturdu. 2009 yılında şu anda kullandığı Kısıklı'daki konutuna yerleşen Erdoğan'ın o evi ise geçen yıl kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkılan evin arsasına 3 katlı yeni bir bina yapılıyor. Eski komşuları Erdoğan'ın bu evde otururken kendilerini sürekli ziyaret etiğini söyledi.

'KOMŞUMUZ OLARAK MUHAKKAK HAFTADA BİR GELİRDİ'

Gürgen Sokak'ta berberlik yapan Hasan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı dönemde her hafta ziyaret ettiğini söyleyerek, "Refah Partisi döneminde burada yaşamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra Başbakanlık döneminin sonuna kadar burada yaşadı. Komşumuz olarak muhakkak haftada bir gelirdi. Hele kandilleri hiç kaçırmazdı. Kısıklı'ya taşındığı için bu binayı yaklaşık 1 yıl önce yıktırdı. Yeni bina eski binanın biraz gerisine yapıldı" dedi.

'ÖNCÜLÜK OLMASI İÇİN BİNAYI YIKTIRIP YENİDEN YAPTIRIYOR'

Sokak başında börek dükkanı işleten İbrahim Ceyhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüme öncülük etmek için binayı yıktığını ifade ederek, "Mahallede kentsel dönüşüme öncülük olması için binayı yıktırıp, yeniden yaptırıyor. Dolayısıyla biz de vatandaşların kentsel dönüşüme karşı çıkmamalarını istiyoruz. İnsanlar metre kareye bakıyor ama az olsun sağlam binada otursun. Bu depremden sonra umarız vatandaşlar daha duyarlı olur ve İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlanmasını istiyoruz. Hatırladığım kadarıyla 16 yıl komşuluk yaptık. Her bayram gelince komşularıyla mutlaka bayramlaşırdı. Mahallede bir insanın derdi olunca arabasını durdurup hemen onu dinlerdi" diye konuştu.



