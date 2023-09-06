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Erdoğan tek tek açıklayacak! Saat belli oldu: Orta Vadeli Program ile ekonomide yol haritası çiziliyor

06.09.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 14.00’te açıklaması beklenen OVP ile Türk ekonomisinde 3 yıllık yol haritası belirlenecek.

Erdoğan tek tek açıklayacak! Saat belli oldu: Orta Vadeli Program ile ekonomide yol haritası çiziliyor

Orta Vadeli Program (OVP), saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Program ile üç yıllık makro hedefler ve yapısal reform adımları paylaşılacak.

BÜYÜMEYE İLİŞKİN DETAYLI GÖSTERGELER ELE ALINACAK

Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak. Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair ipuçlarının ve vergi reformunun programda yer alması bekleniyor.

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ERDOĞAN’DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, hayat pahalılığının gerekçelerine bakıldığında ham madde, nakliyat, enerji, işçilik, kira gibi unsurların öne çıktığına dikkati çekerek, "Döviz kurundaki ve enflasyondaki yükseliş de fiyatları doğrudan etkiliyor. Ancak etiketlerde ve ilanlarda tüm bu faktörlerdeki değişimlerle izah edilemeyecek yüksek oranlarda fiyat artışları yapıldığına şahit oluyoruz" diye konuştu.

Çalışanların ücretlerine yapılan her artışın daha para insanların cebine girmeden katbekat fazlasıyla A'dan Z'ye her ürüne, her hizmete yansıtıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Petrol fiyatlarındaki her artış etiketlere aktarılırken düşüşler görmezden geliniyor. Üstelik aynı ürün veya hizmetin farklı yerlerdeki fiyatları arasındaki makasın çok açıldığı durumlar da var. Demek ki kurdaki ve enflasyondaki artış oranlarının ötesinde bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da karşımızdaki sorunun ekonomik değil, psikolojik olduğuna, hayat pahalılığıyla, enflasyonun farklı gerçekleri gösterdiğine işaret ediyor. Devlet olarak bir yandan hayat pahalılığını körükleyen, psikolojik faktörler ve bu durumu fiyatlara yansıtan mekanizmalarla mücadele ediyor, bir yandan enflasyonu düşürecek programları kararlılıkla uyguluyoruz. Her türlü yalanla ve iftirayla idari kurumlar ve yargı nezdinde mücadelemizi sürdürürken vatandaşlarımızı bu zehirli iklimin yol açtığı zararlardan korumak için gereken adımları da atıyoruz. Son olarak taşınmaz malların ve ikinci el araçların ticaretiyle ilgili bir düzenleme yaptık. İlan sitelerinde sahte hesaplar üzerinden fiyatları şişirenleri ve bilgi kirliliğine yol açanları engellemek amacıyla ilanlarda kimlik doğrulaması mecburiyeti ve para cezası müeyyidesi getirdik."


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Anahtar Kelimeler:
Orta Vadeli Program (OVP)

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