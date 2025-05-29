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Erdoğan 'yeni müjdelerimiz olacak diyerek' duyurdu: “Avrupalı liderlerin taleplerini çok yoğun alıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklanan 75 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi ile ilgili bir soruya gündem yaratacak cevaplar verdi. Erdoğan açıklamasında ‘yeni müjdelerimiz olacak’ mesajını verirken “Yurt dışı ziyaretlerimizde ve zaman zaman bizi arayan Avrupalı liderlerin doğal gaz taleplerini çok yoğun alıyoruz” diyerek enerji alanında yapılan son çalışmalar hakkında önemli detaylar paylaştı.

Erdoğan 'yeni müjdelerimiz olacak diyerek' duyurdu: “Avrupalı liderlerin taleplerini çok yoğun alıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Azerbaycan ziyareti ile ilgili konuşurken yeni enerji keşifleri ile ilgili de dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Erdoğan geçtiğimiz günlerde müjdelediği doğal gaz keşfinin yanı sıra “Türkiye'yi enerji alanında tarihi müjdelerle tanıştıran bir iktidar olarak yeni müjdelerimiz olacak” mesajını verdi.

Erdoğan, Azerbaycan dönüşü sonrası uçakta gazeteciler doğal gaz keşfi ile ilgili sorusuna şu şekilde cevapladı:

SORU: Geçtiğimiz günlerde 75 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfinin müjdesini verdiniz. Türkiye, hem kendi sınırları içerisinde hem de yurt dışında enerji faaliyetlerini sürdüren bir ülke haline geldi. Bu çalışmalarda son durum nedir? Yakın zamanda farklı noktalarda yeni müjdeler verecek misiniz? Bunun yanında Türkiye’nin aynı zamanda bir enerji ve ticaret merkezi olma hedefi bulunuyor. Buna dair son gelişmeler nedir?

Türkiye enerji alanında elde ettiği başarılarla yetinmeden inşallah yoluna devam edecek. Enerji alanında elde ettiğimiz her başarı sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir kazanımdır. 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfi Karadeniz'de sürdürdüğümüz yoğun ve planlı çalışmaların bir ürünüdür. Türkiye artık yalnızca enerji ithal eden bir ülke değil enerji keşfeden ve potansiyel olarak ihraç edebilecek bir ülke konumuna gelmiştir. Her yeni keşif, her yeni enerji hattı, Türkiye'nin “enerji ticaret merkezi olma” hedefini ulaşılır kılıyor. Çok daha iyi bir konuma bizi getiriyor, getirecek. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinin enerjide düştükleri durumu gördük, çok kötü. Bu duruma düşmemek için doğal gaz gibi stratejik kaynaklarda dışa bağımlılığın azaltılması hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Ayrıca bu keşifler sayesinde Türkiye, bölgesindeki enerji oyun kurucularından biri haline geliyor. Enerji geçiş hatlarının da merkezinde yer alan ülkemiz, doğal gaz üretimimizin artmasıyla sadece geçiş rotası değil, fiyatlandırmanın, depolamanın ve ticaretin yapıldığı bir merkez haline de gelecektir.

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“YENİ MÜJDELERİMİZ OLACAK”

Türkiye'yi enerji alanında tarihi müjdelerle tanıştıran bir iktidar olarak yeni müjdelerimiz olacak. Vakti zamanı ve sırası geldikçe bu stratejik alanla ilgili müjdelerimizi milletimizle paylaşacağız. Üretimle alakalı yarın önemli bir kilometre taşını aşmış olacağız. Boğazdan Osmangazi adını verdiğimiz yüzer iletim platformumuz Karadeniz'e geçecek. İnşallah 20 yıl boyunca Sakarya Gaz Sahasındaki gazı üreterek karaya ulaştıracak ve neredeyse 4,5 milyon hanenin gaz ihtiyacını buradan karşılayacağız. 1 Nisan'da Türkmenistan'dan 27 yıl sonra ilk kez gazı Türkiye'ye getirdik.

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“AVRUPALI LİDERLERDEN ÇOK YOĞUN TALEP ALIYORUZ”

Yurt dışı ziyaretlerimizde ve zaman zaman bizi arayan Avrupalı liderlerin doğal gaz taleplerini çok yoğun alıyoruz. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Sırbistan buralara doğal gaz ihraç eder hale geldik. Şubat ayında Pakistan'a yaptığımız ziyaret sonrası arkadaşlarımız Pakistan'a gittiler ve Pakistan Devlet Şirketleriyle Türkiye Petrolleri, Pakistan’da karada iki sahada arama konusunda anlaştı. Bugün de denizlerde arama konusunda mutabakata vardık, çalışmalarımıza da yakında başlayacağız. Somali'de faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah Libya ve diğer ülkelerle beraber bu çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan doğal gaz Avrupa enerji keşif
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