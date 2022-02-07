FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erik fiyatı 'yok' dedirtti! Tanesi 20 lira...

Erik fiyatı 'yok' dedirtti! Tanesi 20 lira...

07.02.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat başı itibariyle erik hasadına başlayan erik üreticisi, tanesini 20 liradan satıyor. Türkiye'nin tarihinde en erken üretim olarak kayıtlara geçen hasat için maliyet oldukça pahalıya mal olurken, yakıt masrafının bu sene kış ayının çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı bulduğu ifade edildi.

Erik fiyatı 'yok' dedirtti! Tanesi 20 lira...

Bursa’nın İznik ilçesinde ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, serada yetiştirip kış ortasında hasadını yaptığı erikleri dünyanın dört köşesine ihraç ediyor. 1 Şubat itibari ile başlayan erik hasadı Türkiye tarihinde en erken üretim olarak kayıtlara geçti. Eriğin tanesi ise 20 liradan satılıyor.

Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Şubat başı itibariyle erik hasadına başlayan Mustafa Kutay Ası, senede bir ton erik elde etmeyi planladıklarını söyledi.

AW537236_05

Kış mevsiminde erik üretimi yapan ve Şubatın başı itibariyle hasada başlayan Mustafa Kutay Ası, "Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız yakıtın masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu. Bu sene bir ton civarında bir ürün bekliyoruz" dedi.

EN ÇOK AŞEREN HAMİLE KADINLAR SİPARİŞ VERİYOR

Yeşil erik üreten genç girişimci Mustafa Kutay Ası, Türkiye'nin dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu sera ile erik üreten genç girişimci, İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kâse ile yolluyor.

AW537236_03

Bugüne kadar en çok aşeren hamile kadınların sipariş verdiğini belirten Ası, "Bu iş en çok zamansız aşeren hamile kadınların eşlerinin işini kolaylaştırdı. Erik canı çeken kadınlar artık web sitemizden yılın 12 ayında istedikleri eriklere ulaşabiliyorlar" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 bin TL maaşla çalışacak işçi bulunamıyor7 bin TL maaşla çalışacak işçi bulunamıyor
Kamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladıKamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli olduMemur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

3600 ek göstergede flaş gelişme! Beklenen tarih böyle ortaya çıktı…

3600 ek göstergede flaş gelişme! Beklenen tarih böyle ortaya çıktı…

Kira geliri ile ilgili önemli gelişme! 1 Mart’ta başlıyor! 7 bin lira…

Kira geliri ile ilgili önemli gelişme! 1 Mart’ta başlıyor! 7 bin lira…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Eski aşkla pişti! "Selam verdim..."

Eski aşkla pişti! "Selam verdim..."

Partiye davet edilmemiş! Bomba açıklama

Partiye davet edilmemiş! Bomba açıklama

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Vitrin mankenine yapmadığı kalmadı! "Öptü, okşadı..."

Güneşi görünce hırkasını açtı! Sütyeniyle poz verdi

Güneşi görünce hırkasını açtı! Sütyeniyle poz verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.