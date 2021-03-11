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Erik pastırma fiyatlarını geçti gram altınla yarışıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 15:57 | Son Güncelleme

Kayseri'nin 1. sınıf pastırmasının fiyatını geçen eriğin fiyatı, manav tezgahlarında gram altın fiyatıyla yarışıyor. Manavlar eriğini kilosunu 400 liradan satıyor.

Erik pastırma fiyatlarını geçti gram altınla yarışıyor!

Kayseri'de manavların reyonlarını süsleyen eriğin fiyatını gören şaşırıyor. Kilosu 400 TL olan erik, 100 gramlık paketler halinde satılırken, tanesi ise 3 TL'yi buluyor. Pastırması ile ünlü Kayseri'de, pastırma 185 TL'den satılırken, eriğin 400 TL'den satılması da görenleri şaşırtıyor.

ERİĞİN FİYATI PASTIRMAYI GEÇTİ

Kayseri'de manavlık yapan Atilla Yıldız, "Mart ayına geldik ve bahar ayına ‘merhaba' dedik. Erikte tezgahlarımızda yerini aldı. Daha çok aşerenlere kış aylarında hitap ettiğimiz erik ve çağla şuanda canı çeken herkes için tezgahımızda bulunaktadır. İlk tufanda olduğu için fiyatları yüksek. 100 gramlık paketlerde satılan eriğin fiyatı 400 TL. Tane olarak da 3 TL'ye gelmektedir. İnsanlar tezgahta görünce canları çekiyor. Çocukları ve eşleri için alıyorlar. Bir pakette olsa alan oluyor. Şuanda geçiş mevsimindeyiz. Kışlık ürünler bitmek, yazlık ürünler çıkmak üzere. Şuanda kışlık ürünler son tufanda olduğu için fiyatları yüksek. Yaz meyveleri de ilk tufanda olduğu için fiyatları yüksek. Şuanda ara bir boşluktayız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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