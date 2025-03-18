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Eritre'nin para birimi nedir? Eritre'nin para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:40
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Eritre veya resmi adı ile Eritre Devleti, Doğu Afrika bölgesinin kuzeyinde bulunan bir ülkedir. Batısında Sudan, güneyinde Etiyopya, güneydoğusunda ise Cibuti yer alır. Eritre kurulduğu andan itibaren 1993 senesine kadar pek çok ülkenin sömürgesi durumunda kalmıştır. Ülke 1993 yılında Endonezya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Peki, Eritre hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için Eritre'nin para birimi nedir?

Eritre'nin para birimi nedir? Eritre'nin para biriminin kodu ve sembolü

Eritre, ülkesi 16. yüzyılda Portekiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Bu işgalin ardından ise Osmanlı Devleti bu durumu sona erdirmiştir. Eritre’nin de yer aldığı topraklar Türk sınırları içerisinde yer almıştır. Eritre ikinci Dünya Savaşı esnasında İtalya egemenliğine girdikten sonra 1952 senesinde ise Etiyopya’ya katılmıştır. Son olarak 1993 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra başkenti Asmara olarak belirlenen bir ülke statüsüne kavuşmuştur. Ülkenin 2023 yılındaki nüfusu toplam 3 milyon 750 bin kişi olarak açıklanmıştır. Eritre nüfusunda birçok etnik yapıya ev sahipliği yapan bir ülke olarak bilinirken, nüfusunun büyük bir oranı Tigrinya halkından oluşmaktadır. Öte yandan ülkenin kullandığı para birimi de merak edilmektedir.

Eritre’nin para birimi nedir?

Afrika bölgesindeki dışa kapalı ülkelerden biri olarak Eritre'de sosyal aktiviteler yok denecek kadar az sayıdadır. Ülkede kültür, sanat ve edebiyat alanları gelişmediği gibi insana verilen önem ise çok düşüktür. Ülke nüfusunun büyük bir bölümü tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlarken, yoksullukla boğuşan insanlar da mevcuttur.

"Eritre’nin resmi para birimi nedir?" sorusuna yanıt olarak, ülkede Eritre nakfası kullanılır. Nakfa ülkenin Nakfa şehrinden dolayı bu ismi almıştır ve 1997 yılında üretilerek dolaşıma girmiştir. Eritre nakfasının uluslararası para piyasalarındaki kısaltması ERN, sembolü ise Nfk şeklinde yazılır. Eritre nakfası Eritre Bankası tarafından üretilir ve kontrol altında tutulur. Nakfanın madeni paraları 1, 5, 10, 25, 50 cent olarak, Kağıt paraları ise 1, 5, 10, 20, 50, 100 nakfa olarak kullanılır.

Ülkede ekonomi ve dış ticaret devletin kontrolü altında olup kapalı bir ekonomi yapısı mevcuttur. Eritre’de kişi başına düşen milli gelir 700 dolar civarında açıklanmıştır. Ülkede halkın kendi gıda ihtiyacını karşılamak için yaptığı tarım ürünleri ekonomiye etki eder. Bu yüzden halkın büyük bir kısmı kırsal alanda yaşar. Ancak yine de ülkenin kendine yetecek durumda bir tarım faaliyeti sürdürdüğü söylenemez. Eritre’de büyük oranda gıda ithalatı gerçekleştirilir.

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Anahtar Kelimeler:
Eritre para
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