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Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2020 09:18 | Son Güncelleme

Emeklilik zamanın hesaplanmasında; kişinin yaşı, sigorta süresi, ilk sigorta yapılan tarih, ödenen toplam prim miktarı, kişinin cinsiyeti gibi kriterler etkili olur. Erkek vatandaşlara erken emeklilik noktasında; askerlik borçlanması ile yepyeni bir kapı açılıyor. Askerlik borçlanması, emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını tamamlayanlar için prim günü imkanı tanıyor.

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün erkekler, vatani görevlerini tamamlamak için belirlenen süreler içerisinde askere giderler. Askerlik dönemi boyunca erkek çalışanların adına SGK'ya herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Prim ödenmemesi durumu ise kişinin emeklilik süresini doğrudan etkiler.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında erkek çalışanlara geri dönük olarak prim ödemesi yapma şansı verilmiştir. Peki askerlik borçlanmasının şartları nelerdir? Kimler askerlik borçlanması hakkından yararlanabilir? Askerlik borçlanması ile ne kadar prim günü ödemesi yapılabilir? Askerlik borçlanması için ne kadar ödeme gerekir? İşte, 2020 yılında askerlik borçlanmasına dair merak edilen bütün detaylar...

Askerlik Borçlanmasının Şartları Nelerdir?

Askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyen kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında askerlik borçlanması hakkını kullanacakların en fazla askerlik süresi boyunca borçlanma yapmasına imkan tanınır. Örneğin; 18 ay askerlik yapan erkek sigortalı 18 ay borçlanma yapabileceği gibi isterse 20 günde borçlanabilir. Bu süre tamamen kişisel bir seçimdir.

Askerlikten muaf olan ya da vatani görevini yerine getirmemiş erkek sigortalılar bu haktan yararlanamaz.

Kişilerin askerlik görevini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekir. Askerlik borçlanması kapsamına yedek subay okulunda eğitim alınan süre ve bu okula hazırlık aşamasındaki zamanda eklenebilir.

Askerlik borçlanması için askerde geçen süre içerisinde erkek sigortalının adına herhangi bir prim ödemesi yapılmaması gerekir.

Askerlik Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

Erkek sigortalıların er ya da erbaş olarak silah altına alındıkları dönem ve yedek subaylık süresi için askerlik borçlanması yapmasının önü açılmıştır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalıların en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe merkezlerinden başvurusunu iletmesi mümkündür. Başvuru sırasında kişilerin yanında; üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus sureti ya da kimlik kartı ve askerlik borçlanma başvuru formu olması yeterli olur.

SGK şubelerinden bizzat yapılan başvurunun yanı sıra; vatandaşlar e-Devlet kapısı üzerinden de başvurularını online olarak yapabilirler.

Askerlik borçlanmasına dair Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" sayfaya giriş yaptıktan sonra "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basarak giriş yapılabilir.

Kimlik doğrulama için kişilerden T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresinin girilmesi beklenir. Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru işlemi gerçekleştirilir.

Askerlik Borçlanması Ne Kadardır?

Askerlik borçlanmasına ilişkin prim ödemeleri 2020 yılındaki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır. 2020 yılı içinde askerlik borçlanması için en alt sınırdan ödenecek ücret günlük 31.39 TL olarak; en yüksek limit günlük 235.44 TL şeklinde belirlenmiştir. Bu hesaba göre alt ve üst sınırdan yapılacak ödemeler belirlenmiştir.

  • 1 aylık en düşük ödeme 941.7 TL olurken; en yüksek 7.063 TL,
  • 1 yıllık en düşük ödeme 11.301 TL olurken; en yüksek 85.935 TL,
  • 18 aylık en düşük ödeme 16.951 TL olurken; en yüksek 127.137 TL


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