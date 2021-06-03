Erken emekli nasıl olunur? Erken emeklilik ve yüksek maaşı için gerekenler neler? SGK girişiniz bu tarihten önceyse...

Çalışan pek çok vatandaşlar erken emeklilik ve yüksek maaş için gerekli koşulları merak edip araştırıyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında emeklilik için bazı önemli kriterler belirlenmiştir. Peki erken emeklilik için gereken bu kriterler neler? Erken emekli nasıl olunur?

ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR? ERKEN EMEKLİLİK VE YÜKSEK MAAŞ İÇİN GEREKENLER NELER?

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Emeklilik kriterleri arasında sayılmakta olan sigorta başlangıç tarihi, emeklilik zamanını ve miktarını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilecek en önemli değişken olarak bilinmekte. Vatandaşların 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesindeki tarihlerde ilk kez Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek çalışma hayatına başlaması durumunda daha avantajlı oldukları bilinen bir gerçektir. 1999 senesi ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar emeklilik yasasında yapılan güncellemelerle oldukça büyük bir fırsat elde etmiştir.

EĞER SGK GİRİŞİNİZ 1999'DAN ÖNCEYSE...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde 2000 senesinde getirilen güncellemeler çerçevesinde sigorta başlangıcı 1999 öncesinde ve sonrasında olanlar şeklinde farklı, değişik katmanlara ayrılmıştır. Bu ayrılmanın temel sebebi ise 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik konusunda diğer senelerde sigortalandırılanlara göre daha avantajlı olmasıdır. Buna göre 1999 tarihi ve öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil edilenler, erken emeklilik ve maaş miktarı konusunda daha avantajlı konumdadır.