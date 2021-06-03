Erken emekli nasıl olunur? Erken emeklilik ve yüksek maaşı için gerekenler neler? SGK girişiniz bu tarihten önceyse...

Çalışan pek çok vatandaşlar erken emeklilik ve yüksek maaş için gerekli koşulları merak edip araştırıyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında emeklilik için bazı önemli kriterler belirlenmiştir. Peki erken emeklilik için gereken bu kriterler neler? Erken emekli nasıl olunur?
Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Emeklilik kriterleri arasında sayılmakta olan sigorta başlangıç tarihi, emeklilik zamanını ve miktarını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilecek en önemli değişken olarak bilinmekte. Vatandaşların 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesindeki tarihlerde ilk kez Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek çalışma hayatına başlaması durumunda daha avantajlı oldukları bilinen bir gerçektir. 1999 senesi ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar emeklilik yasasında yapılan güncellemelerle oldukça büyük bir fırsat elde etmiştir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde 2000 senesinde getirilen güncellemeler çerçevesinde sigorta başlangıcı 1999 öncesinde ve sonrasında olanlar şeklinde farklı, değişik katmanlara ayrılmıştır. Bu ayrılmanın temel sebebi ise 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik konusunda diğer senelerde sigortalandırılanlara göre daha avantajlı olmasıdır. Buna göre 1999 tarihi ve öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil edilenler, erken emeklilik ve maaş miktarı konusunda daha avantajlı konumdadır.
Ayrıca 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışma hayatına başlayanlar yaş engeline takılmadan erken şekilde rahatça emekli olabilmekteler. Erken emeklilik konusunda kişilere 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresi şartlarını tamamlamaları halinde de hak sağlanmıştır. 1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanların emekli maaşlarının oranları 2000 senesinde sigortaları başlayanlarla kıyaslandığında daha fazladır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı yapılanların emekli olabilmesi için gerekli olan bazı koşullar belirlenmiştir. Sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesine ait olması ilk adımdır. Ayrıca staj başlangıcı, sigorta başlangıç tarihi kapsamında değerlendirilmemektedir. 1999 tarihi ve öncesinde sigortalandırılan vatandaşlar 3600 günlük prim ödemesi ve 15 yıllık hizmet süresi şartlarını tamamlamalıdır. Sigortalı vatandaşların uzun veya kısa vadeli prim ödemeleri 4A, 4B ve 4C sigortalılık statüsünde değerlendirilerek yatırılmalıdır. Yine ayrıca kişilerin SGK'ya borcunun da olmaması gereklidir.
Oldukça şanslı konumda olan 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin emeklilik maaşları hizmet süresinin geçmiş olduğu yılların yoğunluğuna göre belirlenmektedir. 31.12.199 tarihinden önce çalışma hayatına başlayarak emekliliği hak etmiş olanlar en az 1600 TL emekli maaşı alabilmektedirler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum