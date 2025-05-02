Erken emekli olmak için bunu yapanlara kötü haber! SGK düğmeye bastı, artık o haktan yararlanamayacaklar...

SGK bünyesinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda risk unsuru bulunmayan meslek grupları için de 'yıpranma payı' kapsamında bildirimlerin yapıldığı öğrenildi. Aşçı, bekçi, çaycı, danışman gibi mesleklerin 'yıpranma payı' bildirimi üzerine SGK yeni bir düzenleme için harekete geçti.

NİSAN AYI İTİBARIYLA...

Milliyet'in haberine göre, SGK yıpranma payı kapsamında sigortalılık bildirimi yapılamayacak meslekleri tespit ederek, yanlış bildirimleri engellemek için harekete geçti. Nisan 2025 döneminden itibaren geçerli olmak üzere, kısıtlanan meslek kodlarından işyerleri tarafından SGK’ya hizmet bildirimleri engellenerek, işverenlere hata mesajı verilecek. Kısıtlanan meslek listesine, SGK’nın online sistemi üzerinden işverenlerce erişilebilecek.

SGK'YA BİLDİRİLECEK

Meslek kodunun yanlış girilmesinden dolayı yıpranma payı hakkından faydalanamayan vatandaşların durumu için de çalışmların yapılması planlanıyor. Örnek olarak şoförlük mesleği yıpranma payı içinde bulunmayacakken; itfaiye şoförlüğü bulunacak.

İşin özellikli durumu, işyerinin ya da mesleğin niteliği gereği yıpranma payına tabi çalışması bulunan işçiler için ise SGK’ya bildirimde bulunulabilecek.

ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI VAR

Çalışma mevzuatında yer alan yıpranma payı erken emeklilik şansı sunuyor. Yıpranma payı kapsamındaki işçilerin prim ödeme gün sayılarına, belli oranlarda gün sayıları fiili hizmet süresi zammı olarak ekleniyor. Düzenleme kapsamında madencilerden, demir-çelik işçilerine, askerlerden basın mensuplarına kadar çeşitli meslek grupları bulunuyor.