Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? Geçmiş dönem borcu ödenerek emekli olunur mu?

Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarken, erkenden emekli olup olamayacağını sorguluyor. Prim borcu olan emekliler borcunu ödeyerek emekli olabilir mi? Kadınlar için doğum, erkekler için ise askerlik büyük avantaj oluyor. Erken emeklilikle ilgili detaylar haberimizde…
Erken emekli olmak isteyenler için borçlanma sistemi bulunuyor. Bu sisteme göre erkekler askerlik, kadınlar ise doğum borçlanması ile erkenden emekli olabiliyor. Şöyle ki erkeklerin askerlik günleri onlara hem gün kazandırıyor hem de onların ise giriş tarihlerini bir sene öne çekerek erken emeklilik sağlıyor.
Yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askerlik yapan birisi bu süreleri ister tamamını ister bir kısmını satın aldığında işe giriş tarihi o kadar gün geriye gidiyor. Böylece 1 yıl daha erken emekli olabiliyor. Bu borçlanma işe giriş tarihinize göre belirlendiği için bazen 1 ay bazen 10 ay borçlanmanız gerekiyor. Eğer askerliği sigortadan sonra yaptıysanız bu kez eksik günlerinizi tamamlamak için de borçlanıyorsunuz. Yedek subay olarak askerlik yapanlar acemilikte geçen süreleri borçlanırken asteğmen olarak yapılan günler 4c kapsamında sayılıyor. Üstelik 1 yıllık asteğmenlik süresinde 3 ay Fiili Hizmet Zammı kazanılıyor ve emeklilik geri çekilebiliyor.
Kadınlar ise doğumdan faydalanarak erken emekli olabilir. Burada askerliktekinin tersine doğumun sigorta olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Sigorta olunduktan sonra doğan üç çocuk için borçlanma yapılarak 2160 gün yani 6 yıl erken emekli olma imkanı bulunuyor. Bu kadar gün satın alınırken bu sürelerde çalışmamak ve doğan çocukların da yaşıyor olması gerekiyor.
Eğer yaşı ve yılı dolmuş bir anne 2160 gün daha çalışması gerekirken borçlanma yaparsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Bunun dışında doğum borçlanması işe giriş tarihini öne çekmiyor ancak prim tamamlamaya fırsat sunuyor. Ne kadar eksik priminiz varsa o kadar borçlanma yapılabiliyor. Öte yandan engelli çocuğu olan anneler için de erken emeklilik imkanı bulunuyor. O annelerin 2008 sonrası çalışmalarına 4'te 1 oranında prim ekleniyor ve yaştan düşülüyor.
Toplu prim ödeyerek emeklilik imkânı bulunmuyor. Eksik günlerinizin en az 740 gününü doğum borçlanması veya askerliği göstererek, fiilen çalışarak, azami 1260 gününü ise isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlayabilirsiniz.
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