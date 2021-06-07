Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? Geçmiş dönem borcu ödenerek emekli olunur mu?

Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarken, erkenden emekli olup olamayacağını sorguluyor. Prim borcu olan emekliler borcunu ödeyerek emekli olabilir mi? Kadınlar için doğum, erkekler için ise askerlik büyük avantaj oluyor. Erken emeklilikle ilgili detaylar haberimizde…

ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Erken emekli olmak isteyenler için borçlanma sistemi bulunuyor. Bu sisteme göre erkekler askerlik, kadınlar ise doğum borçlanması ile erkenden emekli olabiliyor. Şöyle ki erkeklerin askerlik günleri onlara hem gün kazandırıyor hem de onların ise giriş tarihlerini bir sene öne çekerek erken emeklilik sağlıyor.

Yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askerlik yapan birisi bu süreleri ister tamamını ister bir kısmını satın aldığında işe giriş tarihi o kadar gün geriye gidiyor. Böylece 1 yıl daha erken emekli olabiliyor. Bu borçlanma işe giriş tarihinize göre belirlendiği için bazen 1 ay bazen 10 ay borçlanmanız gerekiyor. Eğer askerliği sigortadan sonra yaptıysanız bu kez eksik günlerinizi tamamlamak için de borçlanıyorsunuz. Yedek subay olarak askerlik yapanlar acemilikte geçen süreleri borçlanırken asteğmen olarak yapılan günler 4c kapsamında sayılıyor. Üstelik 1 yıllık asteğmenlik süresinde 3 ay Fiili Hizmet Zammı kazanılıyor ve emeklilik geri çekilebiliyor.