Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte erken emeklilik için başvuru şartları ve belgeler...

Milyonlarca kişi emekli olmak için gün sayarken, kimisi yaşı, kimisi de prim gün sayısını doldurmayı bekliyor. Emeklilik, kişinin yaşına, sigorta başlangıç gününe ve prim sayısına göre değişiyor. Erken emekli olmak için ise bazı şartlar bulunuyor. Belirlenen şartları taşıyan SSK’lılar da Bağ-Kurlular da erkenden emekli olabiliyor. İşte ayrıntılar…

ERKEN EMEKLİLİK HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi erken emeklilik için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlarda biri engelli raporunun bulunması. Bireyin engellilik oranının en az yüzde 40 olan SKK’lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Dolayısıyla engelli olarak çalışan tüm vatandaşların erken emeklilik hakkı bulunuyor.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN PRİM GÜN SAYISI NE KADAR OLMALI?

Her ne kadar erken emeklilikte yaş şartı aranmasa da sigortalılık gün ve prim sayısı şartı aranıyor. Sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. İşe giriş tarihi 2008'e kadar olanlar ve yüzde 80 ve üzeri engeli olan çalışanlar için emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 gün olarak belirleniyor. Yüzde 60-79 oranında raporu olanlar ise 15 yıl ile 18 yıl arasında sigortalılık ve 3600 ile 4000 arası prim günü ile emekli olabiliyor. Yüzde 40-59 arası raporlarda ise 15-20 yıl ve 3600-4400 prim günü arası uygulanıyor. 01.10 2008 tarihinden itibaren ise derecelerde ve şartlarda bazı değişiklikler bulunuyor.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Erken emeklilik için gereken belgeler ise kimlik, dilekçe ve işyerinizden alacağınız sigortalı belge. Son olarak ise devletin araştırma hastanelerinden birinde engellilik derecesini raporla tespit etmeniz gerekiyor. Bunun için vergi dairesi sizi bir hastaneye sevk ediyor ve raporunuz hazırlanıyor. Raporunuzda belirlenen engellilik oranınız ve işe ilk giriş tarihiniz sizin emekli olacağınız zamanı da belirliyor.

BAĞ-KURLULAR DA ERKEN EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİYOR

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren Bağ- Kur (4/B) sigortalıların da engelli olarak erken emekliliklerinin yolu açıldı. Buna göre, yüzde 60 ve üzeri engeli olanlar 15 yıl 3 bin 960 gün, yüzde 50 ile 59 arasında olanlar 16 yıl 4 bin 320 gün, yüzde 40-49 arasında olanlar ise 18 yıl 4 bin 680 günden emekli olabilecek.

Memurlar da Bağ-Kur'lular gibi 1 Ekim 2008 sonrasında bu haktan yararlanmaya başladılar. Bu tarihten önce kamuda çalışmaya başlamış ve en az yüzde 40 raporu olanlar veya en az yüzde 40 olmak üzere doğuştan engelli olan memurlar en az 5400 gün (15 yıl) primi ödenmiş olmak şartıyla emekli olabiliyor. Eğer memurlar 1 Ekim 2008'den sonra göreve başlamışlar ve engellilik oranları yüzde 40 ve üstündeyse onlar için de erken emeklilik şartları bulunuyor.

VERGİ İNDİRİM ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Burada engellilik oranları üç bölümde değerlendiriliyor. Yüzde 80 ve üzeri engeli olanlar birinci derecede, yüzde 60-79 oranı olanlar ikinci derece yüzde 40-59 arası engeli olanlar ise üçüncü derece engelli olarak değerlendiriliyor. 2021 yılı için hesaplanan vergi indirimi miktarları ise şöyle oldu:

Birinci derecede engelli: 1.500 TL

İkinci derecede engelli: 860 TL

Üçüncü derecede engelli: 380 TL



