Erken emeklilik bekleyenlere 'tüyo' Kimleri kapsadığını açıkladı, 'Yaş beklemeye gerek var mı?' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan Bağ-Kur'lu vatandaşların prim günü düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir yayında konu ile ilgili tarih vermişti. Konunun detayları bilinmemekle birlikte, Bağ-Kur'lu olan vatandaşların prim gün sayısının 9 binden günden 7 bin 200'e indirilmesi bekleniyor. Böylece, Bağ-kur'lu olanlar 5 yıl daha az çalışmış olacak.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERMİŞTİ!

Bakan Işıkhan, konu ile ilgili şu cümleleri kurmuştu:



"Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu vaat tabii bizim için emir niteliğinde. Biz bu konuda Maliye Bakanlığımızda çalışmaya başlayacağız. 2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Ancak burada esnaf derken esnafın kapsamını küçük esnaf mı herkesi mi alacağız? Bu kapsamı ve değerlendirmeyi yapmamız lazım. Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu bir nihayete erdirmeyi hedefliyoruz"

1 MAYIS 2008 İTİBARIYLA GÜNCELLENMİŞTİ

EKOL TV'ye konu ile ilgili konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 2023'ün genel seçiminde Erdoğan'ın seçim vaadi olarak açıkladığını belirtti ve, "Emekli olmanız ile alakalı, sigorta giriş tarihiniz otomatik olarak priminizi ve yaşınızı belirleyen en önemli faktör. 8 Eylül 1999'dan önce işe girdiyseniz kadında 7200 erkekte 9 bin prim gün sayısında emeklilik hakkı var, Bağ-Kur'da. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında yine aynı şekilde; 1 Mayıs 2008 sonrası için ise kadın ve erkek 9 bin günde eşitlendi" dedi.



"BİR TÜYO VERELİM"

Gelecek olan yasa ile ilgili konuşan Yılmaz, şu cümleleri kurdu:



"Buradaki ilk işe giriş tarihlerinde belli bir kriterin uygulanıp uygulanmayacağı şu an için net değil. Yani, 30 Nisan 2008 öncesinde bulunan 9 bin günleri mi yoksa şu ana kadar Bağ-Kur girişi olan herkesi 7 bin 200'e indirilmesi ile ilgili yasa çıktığı zaman netleşecek"



"Bir tüyo verelim" diyerek konu ile ilgili merak edileni cevaplayan Yılmaz, şunları söyledi:



"Muhtemel olarak 30 Nisan 2008 öncesini kapsayarak hatta tamamını kapsarsa emekli sandığını da ilgili olan prim gün sayısının da etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Yaş ile ilgili herhangi bir düzenlemenin olmasını beklemiyorum. Sadece prim gün sayısında bir çalışma olacak. Emekli maaşını alabilmek için yaşı beklemeleri gerekecek"



Yapılacak olan düzenlemenin küçük esnafı kapsayacağını belirten Yılmaz, 10-15 işçi altında istihdam sağlayan esnafların da düzenlemeden faydalanabileceğini vurguladı.



Sabah'ın haberine göre, daha önce Bağ-Kur'lu olarak çalışmış ancak borcunu ödemediği için primleri dondurulmuş ve borcu silinmiş olanlar eğer eksik günleri varsa ihya yolu ile bu dondurulan primleri satın alabilecek.



7 YIL KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

Gelecek uygulama sadece belli bir kesimi ilgilendiren prim düşüşü olarak görülüyor. Bu sayede Bağ-Kur ile SSK prim ödeme şartları eşitlenecek. Bu yüzden farklı kurumlarda çalışması olanlar için geçerli son 7 yıldaki 3.5 yıl çalışılan kurum kuralında bir değişiklik olmayacak.