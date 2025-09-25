FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Erken emeklilik bekleyenlere 'tüyo' Kimleri kapsadığını açıkladı, 'Yaş beklemeye gerek var mı?' sorusuna yanıt

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir yayında Bağ-Kur'lu olan vatandaşların prim günlerinin 9 bin günden düşürülmesine dair çalışmaların başladığını duyurmuştu. Konu ile ilgili merak edilenleri SGK Uzmanı Emin Yılmaz, paylaştı. Yılmaz, "Sadece prim gün sayısında bir çalışma olacak. Emekli maaşını alabilmek için yaşı beklemeleri gerekecek" ifaderini kullandı.

Erken emeklilik bekleyenlere 'tüyo' Kimleri kapsadığını açıkladı, 'Yaş beklemeye gerek var mı?' sorusuna yanıt
Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan Bağ-Kur'lu vatandaşların prim günü düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir yayında konu ile ilgili tarih vermişti. Konunun detayları bilinmemekle birlikte, Bağ-Kur'lu olan vatandaşların prim gün sayısının 9 binden günden 7 bin 200'e indirilmesi bekleniyor. Böylece, Bağ-kur'lu olanlar 5 yıl daha az çalışmış olacak.

Erken emeklilik bekleyenlere tüyo Kimleri kapsadığını açıkladı, Yaş beklemeye gerek var mı? sorusuna yanıt 1

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERMİŞTİ!

Bakan Işıkhan, konu ile ilgili şu cümleleri kurmuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu vaat tabii bizim için emir niteliğinde. Biz bu konuda Maliye Bakanlığımızda çalışmaya başlayacağız. 2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Ancak burada esnaf derken esnafın kapsamını küçük esnaf mı herkesi mi alacağız? Bu kapsamı ve değerlendirmeyi yapmamız lazım. Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu bir nihayete erdirmeyi hedefliyoruz"

Erken emeklilik bekleyenlere tüyo Kimleri kapsadığını açıkladı, Yaş beklemeye gerek var mı? sorusuna yanıt 2

1 MAYIS 2008 İTİBARIYLA GÜNCELLENMİŞTİ

EKOL TV'ye konu ile ilgili konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 2023'ün genel seçiminde Erdoğan'ın seçim vaadi olarak açıkladığını belirtti ve, "Emekli olmanız ile alakalı, sigorta giriş tarihiniz otomatik olarak priminizi ve yaşınızı belirleyen en önemli faktör. 8 Eylül 1999'dan önce işe girdiyseniz kadında 7200 erkekte 9 bin prim gün sayısında emeklilik hakkı var, Bağ-Kur'da. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında yine aynı şekilde; 1 Mayıs 2008 sonrası için ise kadın ve erkek 9 bin günde eşitlendi" dedi.
Erken emeklilik bekleyenlere tüyo Kimleri kapsadığını açıkladı, Yaş beklemeye gerek var mı? sorusuna yanıt 2

"BİR TÜYO VERELİM"

Gelecek olan yasa ile ilgili konuşan Yılmaz, şu cümleleri kurdu:

"Buradaki ilk işe giriş tarihlerinde belli bir kriterin uygulanıp uygulanmayacağı şu an için net değil. Yani, 30 Nisan 2008 öncesinde bulunan 9 bin günleri mi yoksa şu ana kadar Bağ-Kur girişi olan herkesi 7 bin 200'e indirilmesi ile ilgili yasa çıktığı zaman netleşecek"
Erken emeklilik bekleyenlere tüyo Kimleri kapsadığını açıkladı, Yaş beklemeye gerek var mı? sorusuna yanıt 4

"Bir tüyo verelim" diyerek konu ile ilgili merak edileni cevaplayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Muhtemel olarak 30 Nisan 2008 öncesini kapsayarak hatta tamamını kapsarsa emekli sandığını da ilgili olan prim gün sayısının da etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Yaş ile ilgili herhangi bir düzenlemenin olmasını beklemiyorum. Sadece prim gün sayısında bir çalışma olacak. Emekli maaşını alabilmek için yaşı beklemeleri gerekecek"
Erken emeklilik bekleyenlere tüyo Kimleri kapsadığını açıkladı, Yaş beklemeye gerek var mı? sorusuna yanıt 5

Yapılacak olan düzenlemenin küçük esnafı kapsayacağını belirten Yılmaz, 10-15 işçi altında istihdam sağlayan esnafların da düzenlemeden faydalanabileceğini vurguladı.
Erken emeklilik bekleyenlere tüyo Kimleri kapsadığını açıkladı, Yaş beklemeye gerek var mı? sorusuna yanıt 6

Sabah'ın haberine göre, daha önce Bağ-Kur'lu olarak çalışmış ancak borcunu ödemediği için primleri dondurulmuş ve borcu silinmiş olanlar eğer eksik günleri varsa ihya yolu ile bu dondurulan primleri satın alabilecek.
Erken emeklilik bekleyenlere tüyo Kimleri kapsadığını açıkladı, Yaş beklemeye gerek var mı? sorusuna yanıt 7

7 YIL KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

Gelecek uygulama sadece belli bir kesimi ilgilendiren prim düşüşü olarak görülüyor. Bu sayede Bağ-Kur ile SSK prim ödeme şartları eşitlenecek. Bu yüzden farklı kurumlarda çalışması olanlar için geçerli son 7 yıldaki 3.5 yıl çalışılan kurum kuralında bir değişiklik olmayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası rezervlerinde artışMerkez Bankası rezervlerinde artış
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Anahtar Kelimeler:
bağkur EYT prim gün sayısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.