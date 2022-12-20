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Erken emeklilik fırsatı: Prim gün sayınızı bu yöntemle çoğaltın! e-Devlet'ten başvuru yapılıyor

20.12.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışan çalışmayan birçok kişi emekli olmanın hayalini kuruyor. Emekli olmak için prim gün sayısının doldurulması, yaş şartının sağlanması gerekiyor. Belirtilen şartlar sağlandığında emekli olan vatandaş her ay emekli maaşını bankadan çekiyor. Peki nasıl daha erken emekli olunur? İşte detaylar...

Erken emeklilik fırsatı: Prim gün sayınızı bu yöntemle çoğaltın! e-Devlet'ten başvuru yapılıyor

Emekli maaşlarına zam, EYT gibi konular gündemdeyken emekli olmak isteyen birçok vatandaş bu hayalini nasıl gerçekleştirebileceğini araştırıyor. En düşük 3 bin 500 TL olan emekli maaşı her ay hesaplara yatarkan bayramlarda ikramiye, bankalardan promosyon ödemesi de emeklilerin cebine giriyor. Daha erken emekli olmanın bir yolu, borçlanma yönteminden geçiyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Erken emeklilik fırsatı: Prim gün sayınızı bu yöntemle çoğaltın! e-Devlet'ten başvuru yapılıyor

ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

1999 yılı öncesinde sigortalı olan kişiler, askerlik borçlanmasıyla EYT'den faydalanabilecek. Askerlik borçlanması ile, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin tamamının veya belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.

Erken emeklilik fırsatı: Prim gün sayınızı bu yöntemle çoğaltın! e-Devlet'ten başvuru yapılıyor

Askerlik borçlanmasını ödeyenlerin askerde geçirdikleri günleri sigorta prim gün sayısına eklenir. Bu sürenin tamamı ya da bir kısmı borçlanılabilir.

Erken emeklilik fırsatı: Prim gün sayınızı bu yöntemle çoğaltın! e-Devlet'ten başvuru yapılıyor

Askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihinden önceki günler borçlanılırsa sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geri gider. Bu durum, yaş olarak 'erken emeklilik fırsatı' sağlar.

Erken emeklilik fırsatı: Prim gün sayınızı bu yöntemle çoğaltın! e-Devlet'ten başvuru yapılıyor

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Askerlik borçlanması yapabilmek için e-Devlet ya da borçlanma talep dilekçesinin SGK internet sitesinden indirilmesi, doldurulması ve Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilmesi gerekir

Askerlik borçlanmasını, e-Devlet hizmetinde yapabilirsiniz.

Erken emeklilik fırsatı: Prim gün sayınızı bu yöntemle çoğaltın! e-Devlet'ten başvuru yapılıyor

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

2022 yılı için borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 69,02 TL'dir. 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişi 27 bin 608 TL öder. 54, gün borçlanacak kişi ise 37 bin 270,08 TL öder.

Erken emeklilik fırsatı: Prim gün sayınızı bu yöntemle çoğaltın! e-Devlet'ten başvuru yapılıyor

KİMLER ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR?

Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için şartlar;

1- Askerlik yapmamış veya muaf olanlar askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.

2- Askerliğin er veya erbaş olarak yapılması gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.

3- Askerlik süresince Sosyal Güvenlik Kurumuna şahıs adına çalıştığı iş yerinden vb. herhangi bir prim ödenmemiş olması gerekmektedir.

4- Türk vatandaşlığına alınanlardan (zorunlu göçe tabi tutulan) Türk soyluların vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.

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Anahtar Kelimeler:
askerlik emeklilik EYT 1999 öncesi askerlik borçlanması

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