Erken emeklilik için 7 formül! Maaş planlaması yaparken...

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilikte sigorta koluna, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve ödenen prim gün sayısına bakmaktadır. Cinsiyete göre tamamlanması gereken yıl ve yaş şartını sağlayanlar emekli olabiliyor. Ancak ülkemizde erken emekli olabilmek için de bazı yollar bulunuyor. İşte erkenden emekli olabilmek için 7 formül…

ERKEN EMEKLİ OLMAK 7 FORMÜL

Bir an önce emekliliğine kavuşup, rahat etmek isteyen pek çok vatandaş, erken emekli olmanın yollarını arıyor. Emeklilikte yaş kadar, sigorta başlangıç günü de önemli. Primlerini tamamlayamayanlar, borçlanma ile emekli olmaya çalışırken, asıl problemle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT’liler) karşılaşıyor. Biz sizler için bu haberimizde erken emekli olmanın 7 formülünü bir araya getirdik. İşte o formüller…