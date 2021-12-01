Erken emeklilik için 7 formül! Maaş planlaması yaparken...

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilikte sigorta koluna, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve ödenen prim gün sayısına bakmaktadır. Cinsiyete göre tamamlanması gereken yıl ve yaş şartını sağlayanlar emekli olabiliyor. Ancak ülkemizde erken emekli olabilmek için de bazı yollar bulunuyor. İşte erkenden emekli olabilmek için 7 formül…
Bir an önce emekliliğine kavuşup, rahat etmek isteyen pek çok vatandaş, erken emekli olmanın yollarını arıyor. Emeklilikte yaş kadar, sigorta başlangıç günü de önemli. Primlerini tamamlayamayanlar, borçlanma ile emekli olmaya çalışırken, asıl problemle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT’liler) karşılaşıyor. Biz sizler için bu haberimizde erken emekli olmanın 7 formülünü bir araya getirdik. İşte o formüller…
Emeklilikte yukarıda da belirttiğimiz gibi sigorta kolu son derece önemli. Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun. Son 7 yılda hangi sigorta kolundan prim yatırıldıysa oradan emekli olursunuz. Bu nedenle çalışma hayatınızdaki son 7 yıl önemli.
Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.
Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplarken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.
Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin.
Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.
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