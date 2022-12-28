Erken emeklilik için fırsat! Şartları sağlayan herkeste işe yarıyor: 6 yıl kazandırıyor!

Emekli olmak için yerine getirilmesi gereken şartların istisnaları bulunuyor. Annelere sağlanan doğum borçlanması fırsatı, erken emekliliğin kapılarını açıyor. Doğum borçlanmasındaki detay, annenin sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğunu borçlanmasıdır. Önemli olan bir diğer nokta ise, sigortadan önceki çocukların borçlanılamaması. Çocukların sigortadan sonra doğmuş ve yaşıyor olması gerekli. Annelere tanınan doğum borçlanmasının başka avantajları da bulunuyor. İşte ayrıntılar...

ANNELERE BÜYÜK AVANTAJ

Staj veya çıraklıkta geçen süreler emeklilikten sayılmıyor. Bunlar sigorta başlangıç olarak kabul edilmiyor. Ancak e-Devlet üzerinden bakıldığında, 'İlk sigorta olunan tarih' staj veya çırak vakti olarak görünebiliyor. Staj veya çırak döneminde yapıla sigorta, iş kazası için yapılmış bir sigortadır.

Anneler sigortadan önceki çocukları borçlanamıyor. Ancak staj ya da sigorta sonrası dünyaya gelen çocukları borçlanabiliyor. Yani borçlanma tarihi belli olurken staj sigortası yapılıyor. Bu sigorta emekliliğe doğrudan etki etmezken, ilk sigorta tarihi olarak borçlanma şartını karşılıyor.

YAŞI GERİYE ÇEKİYOR

Bu durumda, sigorta başlangıcı geriye çekilmiş oluyor. Staj veya çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan vakit döneminde doğum olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor.

Böylece prim ve yaş şartı da düşüyor. İşe staj yaparak başlayan ve adına kısa vadeli sigorta kolları primi yatan kadın sigortalılar normal sigortayla çalışmaya başlamadan evvel çocuk sahibi olmuş ise girişini geriye çekebiliyor.



