FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erken emeklilik için fırsat! Şartları sağlayan herkeste işe yarıyor: 6 yıl kazandırıyor!

Erken emeklilik için fırsat! Şartları sağlayan herkeste işe yarıyor: 6 yıl kazandırıyor!

28.12.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olabilmek için cinsiyet, prim, yaş, sigortalılık süresi gibi detaylar dikkate alınıyor. Ancak bazı yollarla daha erken emekli olabilmek de mümkün... Şartları sağlayan herkeste işe yarayan bu sistem, emekli olma hayali kurana 6 yıl, yani tam olarak 2 bin 160 gün kazandırıyor. İşte erken emekli olmanın yolu...

Erken emeklilik için fırsat! Şartları sağlayan herkeste işe yarıyor: 6 yıl kazandırıyor!

Emekli olmak için yerine getirilmesi gereken şartların istisnaları bulunuyor. Annelere sağlanan doğum borçlanması fırsatı, erken emekliliğin kapılarını açıyor. Doğum borçlanmasındaki detay, annenin sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğunu borçlanmasıdır. Önemli olan bir diğer nokta ise, sigortadan önceki çocukların borçlanılamaması. Çocukların sigortadan sonra doğmuş ve yaşıyor olması gerekli. Annelere tanınan doğum borçlanmasının başka avantajları da bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Erken emeklilik için fırsat! Şartları sağlayan herkeste işe yarıyor: 6 yıl kazandırıyor!

ANNELERE BÜYÜK AVANTAJ

Staj veya çıraklıkta geçen süreler emeklilikten sayılmıyor. Bunlar sigorta başlangıç olarak kabul edilmiyor. Ancak e-Devlet üzerinden bakıldığında, 'İlk sigorta olunan tarih' staj veya çırak vakti olarak görünebiliyor. Staj veya çırak döneminde yapıla sigorta, iş kazası için yapılmış bir sigortadır.

Erken emeklilik için fırsat! Şartları sağlayan herkeste işe yarıyor: 6 yıl kazandırıyor!

Anneler sigortadan önceki çocukları borçlanamıyor. Ancak staj ya da sigorta sonrası dünyaya gelen çocukları borçlanabiliyor. Yani borçlanma tarihi belli olurken staj sigortası yapılıyor. Bu sigorta emekliliğe doğrudan etki etmezken, ilk sigorta tarihi olarak borçlanma şartını karşılıyor.

Erken emeklilik için fırsat! Şartları sağlayan herkeste işe yarıyor: 6 yıl kazandırıyor!

YAŞI GERİYE ÇEKİYOR

Bu durumda, sigorta başlangıcı geriye çekilmiş oluyor. Staj veya çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan vakit döneminde doğum olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor.

Böylece prim ve yaş şartı da düşüyor. İşe staj yaparak başlayan ve adına kısa vadeli sigorta kolları primi yatan kadın sigortalılar normal sigortayla çalışmaya başlamadan evvel çocuk sahibi olmuş ise girişini geriye çekebiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş... Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...
EYT bekleyenler için son şans! Takvim netleşti, 223 bin liraya yükselecek: Ucuz borçlanma...EYT bekleyenler için son şans! Takvim netleşti, 223 bin liraya yükselecek: Ucuz borçlanma...
İstanbul'da toplu ulaşıma zam!İstanbul'da toplu ulaşıma zam!
Anahtar Kelimeler:
anne emekli ssk

En Çok Okunan Haberler

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu araya girdi

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu araya girdi

EYT'de son karar bugün mü verilecek?

EYT'de son karar bugün mü verilecek?

İş bilgisayarında oyun oynadı maaşı kesildi! ‘Çok fazla tıklama sesi geliyordu’

İş bilgisayarında oyun oynadı maaşı kesildi! ‘Çok fazla tıklama sesi geliyordu’

Petrol piyasası diken üstünde! Ters köşe yaptıran 2023 tahmini: Putin'in kararı sonrası Türkiye kilit ülke olacak

Petrol piyasası diken üstünde! Ters köşe yaptıran 2023 tahmini: Putin'in kararı sonrası Türkiye kilit ülke olacak

Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı

Putin'den petrol hamlesi! Kararname imzaladı, satışı yasakladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.