Erken emeklilikte kritik 2 yıl detayı! İşe giriş tarihini geri çekiyor, prim gün sayısı...

Emekliler maaş zammının yanı sıra banka promosyonu, bayram ikramiyeleri gibi ek ödemeler alacak. Birçok çalışan emeklilik hayalini kurarken birçok kişi de emeklilik tarihini erkene çekmenin yollarını araştırıyor. Erken emekli olmak isteyenler prim gün sayısını borçlanma yoluyla tamamlayabiliyor. İşte detaylar...

BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK

Erkekler, erken emeklilikte askerlik borçlanması imkanından yararlanabiliyor. 5510 sayılı yasanın 41. maddesi borçlanma imkanlarını düzenliyor. Bu maddenin bir fıkrasında borçlanmalar ile ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür..."

Sigortadan evvel yapılan askerlik borçlanılırsa, işe giriş tarihi borçlanılan gün kadar geri çekilir. Örnek vermek gerekirse Ocak 2000 tarihinde sigortalı olan bir kişi, bu tarihten önce yaptığı askerlik için 1 sene borçlanırsa, işe giriş tarihi 1 Ocak 1999 olur.

Yani sigortalı çalışmaya başlamadan evvel askere giden ve sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999-8 Mart 2001 tarihi arasında olanlar 18 aylık askerlik borçlanması yapabilir. Sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 tarihine çekecek şekilde borçlanmaları yeterli bulunuyor.

EYT'DE SON DURUM

8 Eylül 1999’da yürürlüğe giren yasa ile Türkiye’nin gündeminde yer alan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kavramı milyonlarca kişiye emeklilik yolunun açılmasıyla sonuçlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, “kanun tekniğine uygun çalışmalar yapacağını” belirtti ve net bir tarih vermedi.



