Erken maaş promosyonu sevinci! Herkes o günü beklerken hesaplara geçti: Tam 25 bin lira…

Emekli maaş promosyonları sonrası rekabet çalışanların maaş promosyonlarına sıçrayınca rekor ödeme rakamları herkesi heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Vakıfbank ile maaş promosyonu konusunda anlaşan Adalet Bakanlığı personeli için flaş bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığında görev yapan memurların maaş promosyonu bugün itibarıyla banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

TAM 25 BİN LİRA

Banka ile Bakanlık arasında 3 yıllık tek seferde ödenmek üzere ve herkese eşit miktarda olmak üzere 25 bin lira maaş promosyonu alması için anlaşma yapılmıştı. Yapılan anlaşma uyarınca promosyonlar 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında memurların hesaplarına yatırılacaktı.

EN GEÇ CUMA GÜNÜNE KADAR HEPSİ ÖDENECEK

Bugün itibarıyla promosyonlar hesaplara yatırılmaya başlandı. Promosyon tutarının il bazlı olarak hesaplara yatırıldığı için gün farkının oluştuğu belirtildi. En geç cuma gününe kadar bütün memurların promosyon ödemelerinin yapılması bekleniyor.



