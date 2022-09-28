FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erken maaş promosyonu sevinci! Herkes o günü beklerken hesaplara geçti: Tam 25 bin lira…

Erken maaş promosyonu sevinci! Herkes o günü beklerken hesaplara geçti: Tam 25 bin lira…

28.09.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaş promosyonları sonrasında memurların maaş promosyonları da gündemden düşmezken son dakika gelişmesi yaşandı. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda rekor bir promosyon ödemesi için Vakıfbank ile el sıkışmıştı. 25 bin liralık maaş promosyonu için çalışanlar “Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak?” sorusunu araştırırken, 25 bin liralık promosyonun hesaplara yatmaya başlandığı bildirildi. Maaş promosyonlarının 1 Eylül - 1 Ekim arasında yatırılması bekleniyordu.

Erken maaş promosyonu sevinci! Herkes o günü beklerken hesaplara geçti: Tam 25 bin lira…

Emekli maaş promosyonları sonrası rekabet çalışanların maaş promosyonlarına sıçrayınca rekor ödeme rakamları herkesi heyecanlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Vakıfbank ile maaş promosyonu konusunda anlaşan Adalet Bakanlığı personeli için flaş bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığında görev yapan memurların maaş promosyonu bugün itibarıyla banka hesaplarına yatırılmaya başlandı.

TAM 25 BİN LİRA

1073165

Banka ile Bakanlık arasında 3 yıllık tek seferde ödenmek üzere ve herkese eşit miktarda olmak üzere 25 bin lira maaş promosyonu alması için anlaşma yapılmıştı. Yapılan anlaşma uyarınca promosyonlar 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında memurların hesaplarına yatırılacaktı.

Emekli promosyonu görülmemiş rakam! Yeni detay ortaya çıktı: Promosyonlar böyle artabilirEmekli promosyonu görülmemiş rakam! Yeni detay ortaya çıktı: Promosyonlar böyle artabilir

EN GEÇ CUMA GÜNÜNE KADAR HEPSİ ÖDENECEK

Bugün itibarıyla promosyonlar hesaplara yatırılmaya başlandı. Promosyon tutarının il bazlı olarak hesaplara yatırıldığı için gün farkının oluştuğu belirtildi. En geç cuma gününe kadar bütün memurların promosyon ödemelerinin yapılması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı esnafından altın tahmini! Kapalıçarşı esnafından altın tahmini!
5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Karısına sevgisini göstermek için bakın ne aldı! Fiyatı şoke etti

Karısına sevgisini göstermek için bakın ne aldı! Fiyatı şoke etti

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Emekli promosyonunda yeni detay!

Emekli promosyonunda yeni detay!

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.