Ermenistan'ın para birimi nedir? Ermenistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ermenistan 21 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan eden, ülke ekonomisi büyük oranda sanayi ve tarım endüstrilerine dayanan bir Güney Kafkasya ülkesidir. Ülkenin bulunduğu toprakların büyük bir bölümü dağlık alanlardan oluşurken, denize kıyısı olmayıp karasal bir iklime sahiptir. Ermenistan yer altı kaynakları arasında altın, çinko ve kurşun madenleri yer alır. Ermenistan’ın resmi para birimi de zaman zaman araştırılmaktadır.

Ermenistan’ın para birimi nedir?

Ermenistan, 21 Eylül 1991 tarihinde gerçekleştirilen oylama sonrasında Sovyetler Birliği’nden ayrılır ve bağımsızlığını ilan eder. Ülkenin Merkez Bankası 27 Mart 1993 tarihinde kurulmuştur. Ermenistan'da kullanılan para biriminin adı ise Ermenistan Dramı olarak geçer. Dramın alt birimi "luma" olarak adlandırılırken, Ermeni dram uluslararası para piyasalarında AMD kısaltması ile temsil edilir.

İlk Ermistan dramı 22 Kasım 1993 tarihinde üretilmiştir. O tarihe kadar kullanılan Ruble birimi piyasadan çekilir ve 200 ruble karşılığında 1 dram ile değiştirilir. 1 Ocak 1994 yılında 10, 25, 50, 100, 200 ve 500 dram biçimindeki banknotlar, madeni paralar ise 10, 20, 50 luma 1, 3, 5, 10 dram şeklinde kullanılmaya başlandı. Yine 1994 senesinde 1.000 ve 5.000 dramlık banknotlar da dolaşıma girdi.

Ekonominin getirdiği ihtiyaçlardan ötürü 20.000 dramlık banknotlar da üretilmek zorunda kaldı. Son olarak din olarak Hristiyanlığın benimsenmesinin yıldönümü amacıyla hatıra olarak 50.000 dramlık banknotlar kullanıma sunuldu.

Ermenistan bağımsızlığını ilan etmeden önce ekonomisi sanayi, kimyasal madde, elektronik ürünler ve işlenmiş gıdayla dönmekteydi. Günümüzde ise bu ülkenin ekonomisi büyük oranda sanayi ve tarıma yöneliktir. Ülkenin enerji ihtiyacı Rusya’dan ithal edilirken, ülke kaynakları arasında ise bakır, çinko, altın ve demir yatakları mevcuttur. Komşu ülkeleri arasında Türkiye, İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin olduğu Ermenistan’da hidroelektrik enerji üretilir ama az miktarda bulunan doğalgaz ve petrol kaynakları kullanılamamaktadır.